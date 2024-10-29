«Мальме» выиграл чемпионат Швеции в 4-й раз за 5 лет и в 24-й в истории

«Мальме» удалось защитить чемпионский титул.

Команда Хенрика Рюдстрема в понедельник обыграла «Гетеборг » (2:1) и гарантировала себе титул за два тура до завершения турнира.

«Мальме » выиграл лигу Швеции в четвертый раз за последние пять лет. Всего у клуба 24 титула – больше всех в истории страны.

Фото: x.com/malmo_ff