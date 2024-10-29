«Мальме» выиграл чемпионат Швеции в 4-й раз за 5 лет и в 24-й в истории
«Мальме» удалось защитить чемпионский титул.
Команда Хенрика Рюдстрема в понедельник обыграла «Гетеборг» (2:1) и гарантировала себе титул за два тура до завершения турнира.
«Мальме» выиграл лигу Швеции в четвертый раз за последние пять лет. Всего у клуба 24 титула – больше всех в истории страны.
Фото: x.com/malmo_ff
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Мальме»
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