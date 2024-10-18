Райя подарил перстни партнерам по сборной Испании в честь победы на Евро: «Это уникальное кольцо. У меня семья ювелиров»

Семья Давида Райи изготовала перстни в честь победы на Евро-2024.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы, обыграв команду Англии (2:1) в финале турнира.

Вратарь испанской команды и «Арсенала » Давид Райя пожелал сделать чемпионские перстни для партнеров по команде, вдохновшись тем, как награждают спортсменов в НБА.

Футболисты уже их получили. Защитник Марк Кукурелья появился на телепередаче La Revuelta и подарил одно из таких колец испанскому комику Давиду Бронкано.

«Мой старший брат участвовал в этой работе, а также люди, которые помогали брату в мастерской.

Это ручная работа: они отвечали за укладку бриллиантов, рисовали вручную. Это уникальное кольцо.

У меня семья ювелиров, и я всегда мечтал выиграть такой титул, как Евро , и иметь возможность отразить это в виде небольшого трофея», – сказал Давид Райя .