Иско о приступе эпилепсии пару лет назад: «Это произошло, когда я спал, с тех пор пью таблетки. Нужно заботиться о питании и отдыхе с самого детства»

Иско рассказал о приступе эпилепсии, случившемся несколько лет назад.

«Это произошло, когда я спал, где-то в 2022 году. У меня никогда не было подобных эпизодов ни в детстве, ни позже, но этот приступ был довольно сильным. Я провел в больнице около четырех дней, пока меня обследовали. Мне было сложно вспомнить некоторые события того дня, и есть моменты, которые я вообще не помню.

Я принимаю по одной таблетке на ночь уже четыре года, и, к счастью, больше никаких эпизодов не было. Я никогда не говорил об этом публично. Люди, у которых случаются такие эпизоды, должны знать, что это нормально, это лечится, и к таким вещам нужно относиться спокойно.

Когда ты молод, не придаешь этому значения [правильному питанию], но с возрастом понимаешь, насколько это важно. Нужно заботиться о питании с самого детства, а также об отдыхе, ведь это основные вещи», – сказал полузащитник «Бетиса ».