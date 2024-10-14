Веа о президентстве в Либерии: «Стремление к миру – причина, по которой я занялся политикой. Это крайне необходимо, если мы хотим что-то изменить в Африке»

Джордж Веа рассказал, зачем пошел в политику.

Бывший нападающий «Милана » в 2017 году был избран президентом Либерии. Веа сложил полномочия в январе 2024 года, проиграв следующие выборы.

«Мы сделали много хорошего, я почувствовал необходимость вернуть что-то своей стране после стольких лет в футболе.

Настоящей причиной, по которой я занялся политикой, было стремление к миру. В Африке, если мы хотим что-то изменить, крайне важно, чтобы между нациями был мир», – сказал экс-форвард «Милана».