Веа о президентстве в Либерии: «Стремление к миру – причина, по которой я занялся политикой. Это крайне необходимо, если мы хотим что-то изменить в Африке»
Джордж Веа рассказал, зачем пошел в политику.
Бывший нападающий «Милана» в 2017 году был избран президентом Либерии. Веа сложил полномочия в январе 2024 года, проиграв следующие выборы.
«Мы сделали много хорошего, я почувствовал необходимость вернуть что-то своей стране после стольких лет в футболе.
Настоящей причиной, по которой я занялся политикой, было стремление к миру. В Африке, если мы хотим что-то изменить, крайне важно, чтобы между нациями был мир», – сказал экс-форвард «Милана».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Italia
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