«Проблема «Спартака» в психологии. Станковича выгонят, если не попадут в тройку – он нервничает из-за этого». Заварзин о красно-белых

Юрий Заварзин высказался о проблемах «Спартака».

– Появляется ли зависимость у «Спартака» от игры Барко?

– Лучшего игрока никто на лавку не посадит. Проблемы у красно-белых в психологии.

Если Станкович со «Спартаком » не попадет в тройку, его выгонят. Он нервничает из-за этого, – сказал бывший гендиректор «Спартака».