«Проблема «Спартака» в психологии. Станковича выгонят, если не попадут в тройку – он нервничает из-за этого». Заварзин о красно-белых
Юрий Заварзин высказался о проблемах «Спартака».
– Появляется ли зависимость у «Спартака» от игры Барко?
– Лучшего игрока никто на лавку не посадит. Проблемы у красно-белых в психологии.
Если Станкович со «Спартаком» не попадет в тройку, его выгонят. Он нервничает из-за этого, – сказал бывший гендиректор «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости