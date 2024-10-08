Газизов – «Факелу»: «В целом у вас болельщики хорошие, но есть отдельные псевдоболельщики. Просим – найдите их и накажите, если есть возможность»
В матче 11-го тура Мир РПЛ между воронежцами и махачкалинским «Динамо» (1:1) 20-летний полузащитник гостей Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибун, уходя с поля после замены на 66-й минуте.
Президент клуба из Дагестана Гаджи Гаджиев объяснил поведение игрока так: «Реакция связана с националистическими выкриками. С этим надо бороться – мы для чего Fan ID сделали?»
«Хотим через вас обратиться к руководству «Факела». Мы, конечно, разберемся с футболистом, поговорим с ним. Но если вы обращаете внимание на жест нашего футболиста, то обратите внимание и на поведение своих болельщиков.
В целом у вас болельщики преданные, хорошие, но отдельные личности являются псевдоболельщиками. Они приносят в футбол нехорошие вещи. Поэтому просим – если есть такая возможность: найдите их и накажите», – сказал гендиректор «Динамо» Махачкала.
«Факел» опроверг заявление Гаджиева о националистических выкриках болельщиков: «Не было зафиксировано ни одного инцидента – о чем свидетельствует и протокол, подписанный делегатом»
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