Газизов – «Факелу»: «В целом у вас болельщики хорошие, но есть отдельные псевдоболельщики. Просим – найдите их и накажите, если есть возможность»

Шамиль Газизов призвал руководство «Факела» разобраться с псевдоболельщиками.

В матче 11-го тура Мир РПЛ между воронежцами и махачкалинским «Динамо» (1:1) 20-летний полузащитник гостей Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибун, уходя с поля после замены на 66-й минуте.

Президент клуба из Дагестана Гаджи Гаджиев объяснил поведение игрока так: «Реакция связана с националистическими выкриками . С этим надо бороться – мы для чего Fan ID сделали?»

«Хотим через вас обратиться к руководству «Факела ». Мы, конечно, разберемся с футболистом, поговорим с ним. Но если вы обращаете внимание на жест нашего футболиста, то обратите внимание и на поведение своих болельщиков.

В целом у вас болельщики преданные, хорошие, но отдельные личности являются псевдоболельщиками. Они приносят в футбол нехорошие вещи. Поэтому просим – если есть такая возможность: найдите их и накажите», – сказал гендиректор «Динамо » Махачкала.

«Факел» опроверг заявление Гаджиева о националистических выкриках болельщиков: «Не было зафиксировано ни одного инцидента – о чем свидетельствует и протокол, подписанный делегатом»