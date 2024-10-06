Писарский забил после четырех игр без голов. У него 4 мяча в 8 матчах за «Сочи»

Форвард «Сочи» Владимир Писарский открыл счет в матче 13-го тура с «Чайкой» .

Писарский открыл счет на 4-й минуте ударом головой после навеса из глубины поля.

Для Писарского это 4-й гол в сезоне Мелбет Первой лиги, ранее он забивал во втором и третьем матчах за «Сочи» после аренды из «Крыльев Советов», у нападающего не было голов с 1 сентября.