Писарский забил после четырех игр без голов. У него 4 мяча в 8 матчах за «Сочи»
Форвард «Сочи» Владимир Писарский открыл счет в матче 13-го тура с «Чайкой» .
Писарский открыл счет на 4-й минуте ударом головой после навеса из глубины поля.
Для Писарского это 4-й гол в сезоне Мелбет Первой лиги, ранее он забивал во втором и третьем матчах за «Сочи» после аренды из «Крыльев Советов», у нападающего не было голов с 1 сентября.
Опубликовано: Sports
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