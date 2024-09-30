21 млн евро – столько будет стоить «МЮ» увольнение Тен Хага

В воскресенье «Ман Юнайтед» безнадежно проиграл дома «Тоттенхэму» – 0:3.

В АПЛ команда на 12-м месте, идет по графику шокирующего сезона Дэвида Мойеса 2013/14: три поражения, ничья и две победы после шести туров.

Увольнение Тен Хага дорого обойдется «МЮ». Первый кандидат на замену – Ван Нистелрой

После ничьей с «Твенте» (1:1) появились первые инсайды о давлении на тренера: Лори Уитуэлл из The Athletic заявил, что поражения от «Тоттенхэма», «Порту» и «Астон Виллы» могут стать концом для Тен Хага в «МЮ».

Тренерское кресло голландца зашаталось: разгром дома от «Тоттенхэма» уже случился, дальше на неделе – трудные выезды к «Порту» и «Астон Вилле».

Фабрицио Романо сообщает, что манкунианцы определят будущее тренера по результатам этой недели.

Роб Доусон из ESPN конкретен: «Юнайтед» готов к смене тренера, если Тен Хаг не исправит результаты и игру.

Доусон пока единственный статусный журналист, назвавший имя вероятного сменщика – им может стать Руд ван Нистелрой (как минимум в роли исполняющего обязанности). Легендарный нападающий «МЮ» присоединился к тренерскому штабу Тен Хага этим летом – персонально работает с футболистами над повышением уровня игры.

Возможно, «Юнайтед» не торопится с увольнением Эрика из-за высокой суммы отступных. По информации Ричарда Мартина из Goal, клуб заплатит 17,5 млн фунтов (21 млн евро) за досрочное расставание с Тен Хагом.

Если бы уволили в июле, отдали бы 10 млн. Но после продления контракта сумма увеличилась.

Мартин добавляет, что примерно половину из этих 17,5 млн клуб сэкономил на сокращении 250 рядовых сотрудников этим летом.

Если все и правда случится, Тен Хаг расположится на третьем месте в топе неустоек.

Есть варианты с Саутгейтом, Тухелем и другими

Ван Нистелрой – не единственный возможный сменщик Тен Хага.

В начале лета совладелец «Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф встретился с Томасом Тухелем. По сообщению The Athletic, руководство «МЮ» впечатлилось видением, которое изложил немец. Но до дела не дошло. По версии Фабрицио Романо, бывший тренер «Баварии» и «Челси» сам отказался от дальнейших переговоров и решил отдохнуть летом.

The Athletic раскрыл, что в июне «МЮ» разговаривал с целой россыпью тренеров помимо Тухеля: упоминались Киран Маккенна, Роберто де Дзерби, Томас Франк, Марку Силва, Маурисио Почеттино, Рубен Аморим и Роберто Мартинес.

Также весной в прессе говорили об интересе к Гарету Саутгейту, но позже The Athletic опроверг – ничего конкретного «Юнайтед» не готовил, несмотря на тесную дружбу бывшего тренера сборной Англии с руководством клуба в лице сэра Дэйва Брэйлсфорда и Дэна Эшуорта.

Но теперь Саутгейт – один из немногих свободных тренеров наряду с Тухелем.

Фото: East News /Paul ELLIS / AFP; Gettyimages.ru /Michael Regan