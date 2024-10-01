  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Патрис Эвра: «Роналду и Бэйл на 99% были в «МЮ» в 2013 году, но клуб не дал Фергюсону 200 млн фунтов. А сейчас они потратили миллиард или сколько?»
27

Патрис Эвра: «Роналду и Бэйл на 99% были в «МЮ» в 2013 году, но клуб не дал Фергюсону 200 млн фунтов. А сейчас они потратили миллиард или сколько?»

Криштиану Роналду и Гарет Бэйл могли перейти в «МЮ» в 2013 году.

Об этом рассказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра.

Роналду в 2009 году перешел из «МЮ» в «Реал» и выступал за клуб до 2018 года. Бэйл в 2013-м перешел в «Мадрид» из «Тоттенхэма» и играл в Испании до 2022-го.

«Один из самых грустных дней (когда Алекс Фергюсон решил завершить карьеру – Спортс’‘). Я не плакал, я был в шоке.

Дело в том, что за две недели до этого он пригласил меня в свой кабинет и сказал: «Посмотри на этих людей, они думают, что я собираюсь завершить карьеру. Я буду тренировать еще 10 лет, но нам еще нужно выиграть Лигу чемпионов».

Он сказал: «Патрис, Криштиану Роналду на 99% согласен вернуться. И Гарет Бэйл [перейти]». Ему нужны были 200 миллионов фунтов, но клуб отказал. А сейчас они потратили миллиард или сколько?

Помню, когда я вышел из кабинета Фергюсона, думал: «Роналду возвращается, приходит Бэйл. Мы снова в деле. Только представь себе».

Это то, что Фергюсон говорил мне», – сказал Эвра в The Obi One Podcast.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoПатрис Эвра
logoКриштиану Роналду
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТоттенхэм
logoГарет Бэйл
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo. Кройфф и Беккенбауэр – в топ-3, Зидан – 4-й, Яшин – 19-й
37820 мая, 11:25
Патрис Эвра: «В 2013-м Фергюсон сказал мне: «Я на 99% уверен, что «МЮ» подпишет Роналду и Бэйла»
585 мая 2020, 11:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сестра Роналду – Кассано: «Болбой 🤡. Если Криштиану не умеет играть в футбол и забил 900 голов, только представьте, что было бы, если бы он умел»
1315 минут назадФото
Криштиану Роналду: «Для меня нормально жить под давлением. У меня осталось не так много времени на поле – я наслаждаюсь, неважно, что говорят другие»
422 минуты назад
Мостовой о Слуцком: «Цеплялся за шанс, он молодец в этом плане. И я бы цеплялся, если бы не играл в футбол. По-человечески – это правильно, но по-футбольному так не должно быть»
1424 минуты назад
Хави объяснил игрокам уход из «Барсы» так: «Я давно все решил, это не эмоции. Я стал проблемой»
533 минуты назад
Куртуа не накажут по итогам конфликта с фанатами «Атлетико» в дерби. Поведение вратаря «Реала» не отражено в отчетах судьи и делегатов матча
2935 минут назад
«Ландскрона»: «В случае кричалок про Соболева на матче с «Акроном» РФС грозит дисквалификацией трибуны. Штрафующие за «Зенит» – позор российского футбола» не могли поступить иначе»
4042 минуты назад
Ван Бастен про тен Хага в «МЮ»: «Просто идиотизм – как много денег он потратил не на хороших игроков. Каземиро – просто имя. Угарте за 50 млн – как это возможно?»
1549 минут назад
Роберто Карлос о фанатах «Атлетико» в дерби: «Это недопустимо, меня беспокоит имидж испанского футбола. Куртуа лишь отпраздновал гол – никого не оскорбил, не вернул ни одной зажигалки на трибуны»
11сегодня, 09:18
«Реал» и Карвахаль скоро начнут переговоры о новом контракте. Дани не хочет играть за другой клуб в Европе
16сегодня, 09:01
Криштиану Роналду: «Для меня не важно быть лучшим и получать награды. Главное, что команда в порядке»
76сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде стал тренером сентября в Ла Лиге. Он обошел Флика и Анчелотти
4 минуты назадФото
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Дарул Такзим», «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Шорту»
1231 минуту назадLive
Экс-защитник «Атлетико» Филипе Луис возглавил «Фламенго». 39-летний тренер заменил Тите
339 минут назад
Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: «Зенит» сильнее всех в России – собрал костяк и усиливает его. Остальные набирают новых. Если в команде регулярно меняется полсостава, это безумие»
255 минут назад
Каррагер о Палмере: «В АПЛ не было никого лучше последние 15 месяцев. Глядя на Коула, вспоминаю Бэйла – он был лучшим в лиге, хотя «Тоттенхэм» боролся лишь за попадание в ЛЧ»
656 минут назад
«Интер» – «Црвена Звезда». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:23
«Боруссия» Дортмунд – «Селтик». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 09:15
«Барселона» – «Янг Бойз». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 08:51
«Слован» Братислава – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 08:32
Круговой о ЦСКА: «Зенит», конечно, догоним! Скоро. Я уверен, что мы можем это сделать. Тот же очный матч с ними был хорошим»
11сегодня, 07:58