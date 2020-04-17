Патрис Эвра: «В 2013-м Фергюсон сказал мне: «Я на 99% уверен, что «МЮ» подпишет Роналду и Бэйла»

Экс-защитник « рассказал, что клуб мог подписать и Гарета Бэйла в 2013 году.

«За две недели до того, как Фергюсон ушел, многие СМИ писали, что он может уйти в следующем году. А он сказал мне: «Патрис, я никогда не уйду. Я проведу здесь еще 10 лет».

А потом он добавил: «Я на 99 процентов уверен, что мы подпишем Криштиану Роналду и . Мне нужны лишь два этих игрока, чтобы снова взять Лигу чемпионов. 99 процентов».

И, если честно, когда я разговаривал с Криштиану, то спросил его об этом, а он ответил, что сказал «да» боссу и планирует присоединиться в «Юнайтед». Он подтвердил мне это», – сказал Эвра для UTD Podcast.

В 2013 году Роналду выступал за «Реал», а Бэйл – за «Тоттенхэм». Затем валлиец перешел в мадридский клуб.