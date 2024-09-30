Эми Мартинес о бане: «Не понимал, что хорошо принятый жест был оскорбительным. Постараюсь никого не обижать и сосредоточусь на титулах с Аргентиной и клубом»

Эмилиано Мартинес извинился после отстранения от матчей сборной Аргентины.

Ранее сообщилось, что голкипера сборной Аргентины дисквалифицируют на две игры квалификации ЧМ-2026 из-за того, что он ударил по камере после поражения от сборной Колумбии, задев руку оператора.

Кроме того, на наказание повлияло поведение аргентинца на праздновании победы сборной в Кубке Америке. На мероприятии с болельщиками вратарь взял реплику трофея и повторил жест у паха, который продемонстрировал с наградой лучшему вратарю на ЧМ-2022.

«Я принимаю наказание от ФИФА и прошу прощения, если кого-то обидел, я отпраздновал так, чтобы заставить ребят улыбнуться, а не проявить к кому-либо неуважение. Я поддержу своих друзей на матчах, несмотря на боль от того, что не смогу там быть.

У меня никогда не было намерений проявлять неуважение к кому-либо, и я не понимал, что жест, хорошо принятый людьми, был оскорбительным.

Я постараюсь больше никого не обижать и сосредоточусь только на завоевании титулов с Аргентиной и «Астон Виллой », – написал Мартинес в инстаграме.