Кулусевски создал 6 голевых моментов в матче с «МЮ» до удаления Бруну. Рекорд для гостей на «Олд Траффорд» в полных составах у Малуда – 7

Деян Кулусевски создал 9 голевых моментов в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

При этом до удаления капитана манкунианцев Бруну Фернандеша на 42-й минуте хавбек «Тоттенхэма » предоставил партнерам 6 шансов забить.

Рекорд для гостевых команд на «Олд Траффорд» в полных составах принадлежит Флорану Малуда – полузащитник «Челси » создал 7 голевых моментов в матче, который состоялся в 2011 году.