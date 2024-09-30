Кулусевски создал 6 голевых моментов в матче с «МЮ» до удаления Бруну. Рекорд для гостей на «Олд Траффорд» в полных составах у Малуда – 7
Деян Кулусевски создал 9 голевых моментов в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
При этом до удаления капитана манкунианцев Бруну Фернандеша на 42-й минуте хавбек «Тоттенхэма» предоставил партнерам 6 шансов забить.
Рекорд для гостевых команд на «Олд Траффорд» в полных составах принадлежит Флорану Малуда – полузащитник «Челси» создал 7 голевых моментов в матче, который состоялся в 2011 году.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости