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  • «Шанхай Порт» выиграл у «Циндао Вест Кост» благодаря дублю Оскара и вернулся в лидеры. «Шанхай» Слуцкого был первым два часа
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«Шанхай Порт» выиграл у «Циндао Вест Кост» благодаря дублю Оскара и вернулся в лидеры. «Шанхай» Слуцкого был первым два часа

«Шанхай Порт» выиграл домашний матч 27-го тура Суперлиги Китая со счетом 2:1.

Оба мяча в составе действующего чемпиона Китая забил бразилец Оскар: он открыл счет на 43-й минуте и забил еще раз на 53-й. «Циндао» отыграл один гол на 74-й минуте.

Отметим, что на 35-й минуте «Шанхай Порт» при счете 0:0 заменил лучшего бомбардира – форварда У Лэя.

Благодаря победе «Порт» набрал 72 очка и вернулся на первое место в чемпионате Китая, опередив «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого. Команда российского тренера благодаря своей победе лидировала в лиге около двух часов по окончании собственного матча.

В следующем туре «Порт» сыграет с «Чэнду», идущим на третьем месте. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – 18 октбяря в 15:00.

Опубликовано: Sports
logoЛеонид Слуцкий
результаты
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoОскар
logoШанхай Порт
logoЦиндао Вест Кост
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