«Шанхай Порт» выиграл у «Циндао Вест Кост» благодаря дублю Оскара и вернулся в лидеры. «Шанхай» Слуцкого был первым два часа
«Шанхай Порт» выиграл домашний матч 27-го тура Суперлиги Китая со счетом 2:1.
Оба мяча в составе действующего чемпиона Китая забил бразилец Оскар: он открыл счет на 43-й минуте и забил еще раз на 53-й. «Циндао» отыграл один гол на 74-й минуте.
Отметим, что на 35-й минуте «Шанхай Порт» при счете 0:0 заменил лучшего бомбардира – форварда У Лэя.
Благодаря победе «Порт» набрал 72 очка и вернулся на первое место в чемпионате Китая, опередив «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого. Команда российского тренера благодаря своей победе лидировала в лиге около двух часов по окончании собственного матча.
В следующем туре «Порт» сыграет с «Чэнду», идущим на третьем месте. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – 18 октбяря в 15:00.
Опубликовано: Sports
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