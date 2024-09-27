Ксения Минаева выступила на «Сапсан Арене» перед матчем ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Крылья Советов»
22 сентября на «Сапсан Арене» прошел матч ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Крылья Советов».
Перед игрой у зрителей была возможность послушать DJ-сет, а болельщиков на трибунах заряжал ведущий. Выход команд на поле сопровождался спецэффектами.
Прямо перед стартовым свистком в Черкизово выступила Ксения Минаева – автор хита «Шоколадка». Выступление артиста состоялось при поддержке Суперлиги.
В перерыве матча состоялся розыгрыш спортивной атрибутики, включая форму из четвертого комплекта «Локомотива», полюбившуюся болельщикам.
Опубликовано: Sports
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