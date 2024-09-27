Ксения Минаева выступила на «Сапсан Арене» перед матчем ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Крылья Советов»

22 сентября на «Сапсан Арене» прошел матч ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Крылья Советов».

Перед игрой у зрителей была возможность послушать DJ-сет, а болельщиков на трибунах заряжал ведущий. Выход команд на поле сопровождался спецэффектами.

Прямо перед стартовым свистком в Черкизово выступила Ксения Минаева – автор хита «Шоколадка». Выступление артиста состоялось при поддержке Суперлиги.

В перерыве матча состоялся розыгрыш спортивной атрибутики, включая форму из четвертого комплекта «Локомотива», полюбившуюся болельщикам.