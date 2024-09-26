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Барнс хочет, чтобы белые эксперты больше говорили о расизме: «Если Линекер объяснит, почему это неправильно, это будет иметь больший вес, чем слова чернокожего человека»

Джон Барнс призвал белых экс-футболистов больше говорить о проблеме расизма.

Бывший футболист «Ливерпуля» выступил на конференции лейбористской партии под названием «Покажем расизму красную карточку». 

Барнс заявил, что ему было бы некомфортно работать футбольным экспертом на телевидении, потому что он устал от того, что чернокожих экс-игроков спрашивают о расизме в футболе. 

По словам Джона, если бы Гари Линекер или другой белый эксперт задал ему такой вопрос, он бы ответил: «Не спрашивайте меня, что я думаю. А что думаете вы? Потому что именно вы можете изменить ситуацию. Не спрашивайте Майку Ричардса и Тьерри Анри. Спросите Роя Кина: «Что думаешь, Рой?»

Когда дело касается расизма, у них [белых экс-футболистов] нет единого мнения. Они, очевидно, не испытывают особых чувств, потому что мнение относительно других вещей у них есть. Знаете, какое мнение у них [о расизме]? Большинство из них считает, что эта тема не важна.

Если Гари Линекер скажет по телевидению, что это неправильно и объяснит, почему это неправильно, это будет иметь больший вес, чем слова чернокожего человека. Это его хлеб – постоянно говорить о футболе. Постоянно говорить о расизме в футболе, но не высказывать своего мнения», – сказал Барнс.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoТьерри Анри
logoРой Кин
logoМайка Ричардс
logoпремьер-лига Англия
logoГари Линекер
logoДжон Барнс
дискриминация
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