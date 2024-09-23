Матч «Ньюкасла» и «АФК Уимблдон» в Кубке лиги перенесен из-за подтопления на стадионе команды 4-й лиги Англии
Матч «Ньюкасла» в Кубке лиги перенесен из-за подтопления на стадионе «Уимблдона».
Игра между «АФК Уимблдон» и «Ньюкаслом» в 3-м раунде Кубка английской лиги должна была состояться завтра. Однако из-за подтопления на стадионе «Черри Ред Рекордс», вызванного проливными дождями накануне ночью, матч не будет сыгран, о чем «Ньюкасл» сообщил на своем официальном сайте.
Как сообщает The Athletic, матч может быть перенесен на нейтральное поле или сыгран на «Сент-Джеймс Парк». Отмечается, что у команд могут возникнуть трудности при определении новой даты матча из-за плотного календаря «Уимблдона». Игру могут провести в период проведения матче 4-го раунда Кубка лиги, который стартует 28 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ньюкасла»
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