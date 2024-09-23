Матч «Ньюкасла» и «АФК Уимблдон» в Кубке лиги перенесен из-за подтопления на стадионе команды 4-й лиги Англии

Матч «Ньюкасла» в Кубке лиги перенесен из-за подтопления на стадионе «Уимблдона».

Игра между «АФК Уимблдон» и «Ньюкаслом» в 3-м раунде Кубка английской лиги должна была состояться завтра. Однако из-за подтопления на стадионе «Черри Ред Рекордс», вызванного проливными дождями накануне ночью, матч не будет сыгран, о чем «Ньюкасл» сообщил на своем официальном сайте.

Как сообщает The Athletic , матч может быть перенесен на нейтральное поле или сыгран на «Сент-Джеймс Парк». Отмечается, что у команд могут возникнуть трудности при определении новой даты матча из-за плотного календаря «Уимблдона». Игру могут провести в период проведения матче 4-го раунда Кубка лиги, который стартует 28 октября.