Льюис-Скелли передал Райе просьбу тянуть время в матче с «Сити». За это хавбек «Арсенала», еще не вышедший на поле, получил желтую
Вчера команды сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ. «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча благодаря голу Джона Стоунза. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве из-за удаления Леандро Троссарда.
Майлз Льюис-Скелли получил желтую карточку от Майкла Оливера, будучи на скамейке запасных. Это произошло на 65-й минуте, когда «канониры» вели со счетом 2:1.
Как сообщает Daily Mail, арбитр вынес игроку предупреждение после того, как тот пробежал за линию ворот Давида Райи во время разминки. Предполагается, что Оливер увидел, как запасной что-то сообщил вратарю, прежде чем тот упал на газон, спровоцировав остановку игры.
За несколько мгновений до этого тренеры «Арсенала» призывали Райю успокоиться, прежде чем он приготовился выполнить удар от ворот, который в итоге был отложен. Микель Артета использовал перерыв в матче, чтобы провести командную беседу с девятью полевыми игроками, которые большую часть тайма пытались сдержать атаки «Сити».
Позднее судейская организация PGMOL подтвердила, что предупреждение Льюису-Скелли было вынесено за «проявление неуважения к игре» в соответствии с трактовкой неспортивного поведения, предусмотренной правилами.
Майлз вышел на замену на 92-й минуте игры.
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