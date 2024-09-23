Льюис-Скелли передал Райе просьбу тянуть время в матче с «Сити». За это хавбек «Арсенала», еще не вышедший на поле, получил желтую

Запасной «Арсенала» был наказан за неспортивное поведение в матче с «Ман Сити».

Вчера команды сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ . «Манчестер Сити » сравнял счет на 98-й минуте матча благодаря голу Джона Стоунза. Весь второй тайм лондонцы играли в меньшинстве из-за удаления Леандро Троссарда.

Майлз Льюис-Скелли получил желтую карточку от Майкла Оливера , будучи на скамейке запасных. Это произошло на 65-й минуте, когда «канониры» вели со счетом 2:1.

Как сообщает Daily Mail, арбитр вынес игроку предупреждение после того, как тот пробежал за линию ворот Давида Райи во время разминки. Предполагается, что Оливер увидел, как запасной что-то сообщил вратарю, прежде чем тот упал на газон, спровоцировав остановку игры.

За несколько мгновений до этого тренеры «Арсенала » призывали Райю успокоиться, прежде чем он приготовился выполнить удар от ворот, который в итоге был отложен. Микель Артета использовал перерыв в матче, чтобы провести командную беседу с девятью полевыми игроками, которые большую часть тайма пытались сдержать атаки «Сити».

Позднее судейская организация PGMOL подтвердила, что предупреждение Льюису-Скелли было вынесено за «проявление неуважения к игре» в соответствии с трактовкой неспортивного поведения, предусмотренной правилами.

Майлз вышел на замену на 92-й минуте игры.