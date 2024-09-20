Пеп об «Арсенале»: «Главный соперник «Сити» последние два сезона. Этот матч не так важен для таблицы – нужно хорошо сыграть, а не оторваться на 5 очков после 5 туров»
Пеп Гвардиола назвал «Арсенал» главным соперником «Манчестер Сити» последних лет.
«В последние годы игры всегда были напряженными, потому что они хороши, но и мы тоже хороши. Во многих аспектах – высокий прессинг, переходы – они полностью сбалансированная команда.
Именно поэтому они были нашими главными соперниками в последние два сезона. Сейчас только начало сезона, поэтому этот матч больше влияет на настрой на следующие игры.
Что касается турнирной таблицы, то это не так важно. Важным будет наш визит в Лондон во второй половине сезона. Мотивация не в том, чтобы выйти вперед на пять очков после пяти туров! Важно провести хороший матч», – сказал тренер «Манчестер Сити».
22 сентября «Сити» примет «Арсенал» в матче 5-го тура АПЛ. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
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