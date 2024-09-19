Игорь Дмитриев: «У всех есть мечта попробовать силы в Европе. За деньгами не гонюсь, играл за 17 тысяч рублей в месяц во Второй лиге недавно»

Игорь Дмитриев высказался на тему игры в Европе.

– Есть мечта попробовать силы в Европе?

– У всех есть такая мечта. Но пока о Европе не думаю. Я только начинаю свой путь. Сперва надо показать себя в России с наилучшей стороны. Буду все для этого делать.

– Если в Европе предложат в два раза меньше – согласишься?

– Я за деньгами не гонюсь – еще недавно во Второй лиге играл за 17 тыс. в месяц. Наверное, нет смысла ехать в Европу в команду, которая находится внизу таблицы. Но я вообще об этом не думаю сейчас. Хотелось бы сначала в своей команде показывать класс, – сказал полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов»