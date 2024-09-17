Постекоглу о словах про трофей во втором сезоне: «Я просто озвучил факты, думаете, я хвастаюсь? Мой план – сделать это снова в этом году»

Эндж Постекоглу прокомментировал свои слова про трофей на второй сезон.

После поражения от «Арсенала» (0:1) главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что «всегда» что-то выигрывает» во втором сезоне работы в клубе. Постекоглу возглавил «шпор» в 2023 году.

«Я просто озвучил факты, и что, мне теперь нужно солгать и сказать, что этого никогда не было? Мне непонятно, почему люди раздувают из этого такую проблему. Это по какой-то причине сильно всех задело.

Думаете, я хвастаюсь? Как мне отвечать на что-то, что является правдой? Сказать, мол, на самом деле это было неважно, это были легкие соревнования и они ничего не значат? Если ты чего-то достиг, разве не должен ты сказать: «да, я этого добился и надеюсь сделать это снова»?

Я не понимаю, почему люди восприняли это как хвастовство. Я просто ответил на вопрос, и это правда. Вот и все, что произошло.

Мой план – сделать это снова в этом году, и если этого не произойдет, я не смогу ответить на этот вопрос так же. Тогда смогу сказать «чаще всего», а не «всегда», – сказал Постекоглу в интервью Sky Sports.

59-летний специалист выигрывал титулы чемпиона Австралии во втором сезоне с «Саут Мельбурном» (1997/98) и «Брисбен Роар» (2010/11), а также японскую лигу с «Йокогама Ф Маринос» (2019).

В составе «Селтика» австралийский специалист выиграл титул чемпиона Шотландии в обеих кампаниях, причем сделал это раньше, чем в другие периоды своей карьеры. Он также выиграл Кубок шотландской лиги в каждом сезоне и Кубок Шотландии-2022/23.

Руководя сборной Австралии, Постекоглу выиграл Кубок Азии в 2015 году, через два года после того, как возглавил команду. Он также успешно руководил сборными Австралии U17 и U20.

Есть три клуба, с которыми ему не удалось выиграть ни одного трофея, но в них он не проработал и двух сезонов – «Панахаики», «Уиттлси Зебрас» и «Мельбурн Виктори».