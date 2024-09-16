Замгендиректора ЦСКА Шевелев о Давиле: «Понимали, что он уйдет. В июле его в аэропорту развернула жена и сказала, что в Россию не поедет»

Евгений Шевелев поделился подробностями об уходе Виктора Давилы из ЦСКА.

Ранее армейцы объявили о переходе чилийца в мексиканскую «Америку».

– У нас стояла задача подобрать замену на позиции инсайда. У нас вроде бы был комплект на ней, но мы понимали, что нужны: Давила рано или поздно уйдет.

– Почему?

– Он не приехал на сборы, его в аэропорту буквально развернула жена и сказала, что в Россию не поедет. Это было еще в июле, после Копы. После этого клуб дал ему 48 часов, чтобы он на сборах появился, жена с ним не полетела. Давила несколько раз выходил с предложением: «Давайте вы меня продадите за любые деньги».

За любые деньги мы его продать не могли, потому что, в том числе, была сложная схема выкупа его – мы заплатили все деньги сразу вперед, и эти деньги, какую-то часть из них, нужно было привлекать со стороны. Мы объяснили прямо и четко, что если будут предложения, которые, как минимум, хотя бы компенсируют наши расходы на всю сделку, даже без зарплаты, включая трансфер, агентские и деньги, которые мы потратили на проведение сделки – это порядка 10% от всего…

– Конвертация…

– Это не конвертация. Дело в том, что ЦСКА за последние три года напрямую заплатил куда бы то ни было ровно ноль рублей.

– Из-за санкций?

– Да. Как я всегда говорю: «Мы чемпионы мира среди клубов, которые под санкциями».

Проблема в том, что другие клубы, у которых основной банк или спонсор под санкциями, могут провести платеж через третьих лиц. Но как только контрагент узнает, что эта сделка в интересах ЦСКА, банки ее сразу отменяют. У нас несколько раз деньги возвращались из различных стран по различным трансферам, когда они пройдут через четыре банка и на пятом разворачиваются обратно.

У нас есть практика. Например, нам «Бешикташ» должен деньги за Зайнутдинова, мы эти деньги куда-то отправляем, они по нашей просьбе платят. В последнее время даже такие платежи разворачиваются, потому что банки считают, что в этом случае выгодоприобретатель ЦСКА.

По Давиле ситуация развивалась в последние 48 часов сделки. Более того, мы ночью, с четверга на пятницу, согласовали условия с «Америкой», а в субботу вечером все пришлось переделать, потому что один из акционеров «Америки» – бизнесмен, который ведет бизнес в США. Он сказал: «Нет, все отменяйте». В итоге за ночь наши юристы родили эту конструкцию, когда он сам себя выкупает из ЦСКА, мы с ним разрываем контракт на определенных условиях, он переходит в «Америку». Трансферное окно в Мексике закрывалось в воскресенье в 9 утра.

– Если бы Давила не перешел, как бы он играл эти полгода? Возможно же было, что сделка сорвется?

– Возможно. Его трансфер рассматривали только из-за продемонстрированного желания уйти, к нему был интерес их Мексики. Мы понимали, что Мексика – самый сложный рынок, потому что там очень много американского бизнеса.

С одной стороны, этот вариант не рассматривался. С другой, Давила за год себя очень хорошо показал. Он действительно суперпрофессионал. Зимой Давила тоже просился в аренду, но нам аренда, естественно, была не так интересна. И Давила отлично работал на тренировках.

Это был одним из иностранных игроков, которые были готовы переходить в рубли. Более того, он был готов получать только очень маленькую часть зарплаты сейчас, а остальное – по окончании контракта. Он абсолютно адекватный человек.

– Зачем сейчас получать только маленькую часть зарплаты?

– Потому что ключевая ставка сейчас 19%. Мы предлагали игрокам, если у них есть желание, в контракте прописать такую систему выплат, чтобы они большую часть денег получали бы в конце года, например.

– Ты говорил, что его жена не хотела жить в России и это основная причина ухода. Что изменилось за год, ведь Давила приехал только прошлым летом?

– Перед переходом в ЦСКА он месяц не тренировался. Осенью Давила не имел постоянной игровой практики, это его не устраивало, он хотел в аренду. Потом случился «Крокус», после которого мы опять силой удерживали большинство легионеров в Москве, которые боялись, что это сейчас начнет происходить каждую неделю. Но здесь был железный аргумент: «Очень сомнительно, что в Мексике гораздо безопаснее, чем в Москве». Я это всем легионерам говорю, с которыми разговариваю: «Если в Москве станет опасно, это значит, что безопасных мест в мире не осталось. Поэтому можно успокоиться и работать дальше».

Одна из причин была «Крокус», они как раз жили где-то недалеко. И до сих пор говорят, что снится теракт, что чуть ли не за полчаса до этого в «Крокусе» были. Это окей, можно понять, никаких вопросов к жене нет. Мы пошли навстречу, обо всем договорились.

– Когда ты сейчас ведешь разговоры с иностранцами, эти вопросы тоже возникают?

– Конечно. Первый вопрос – безопасность. Второй вопрос – перевод денег из России за рубеж. Третий вопрос, наверное, о планах российского футбола: «Окей, вас не пускают в Европу, но почему вы не начали играть в Азии?» – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»