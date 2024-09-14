«Бавария» при Компани выиграла 4 матча с общим счетом 15:3 и лидирует в Бундеслиге
Венсан Компани стартовал в «Баварии» с четырех побед.
Сегодня мюнхенцы разгромили «Хольштайн Киль» в 3-м туре Бундеслиги – 6:1.
Ранее в чемпионате были обыграны «Фрайбург» (2:0) и «Вольфсбург» (3:2), в Кубке Германии – «Ульм» (4:0).
«Бавария» единолично лидирует в Бундеслиге после трех матчей – только она набрала 9 очков.
17 сентября клуб примет загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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