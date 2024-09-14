«Бавария» при Компани выиграла 4 матча с общим счетом 15:3 и лидирует в Бундеслиге

Венсан Компани стартовал в «Баварии» с четырех побед.

Сегодня мюнхенцы разгромили «Хольштайн Киль » в 3-м туре Бундеслиги – 6:1.

Ранее в чемпионате были обыграны «Фрайбург» (2:0) и «Вольфсбург» (3:2), в Кубке Германии – «Ульм» (4:0).

«Бавария » единолично лидирует в Бундеслиге после трех матчей – только она набрала 9 очков.

17 сентября клуб примет загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов.