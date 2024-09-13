Медведев о том, что он «обманул» «Спартак» насчет Вендела и Педро: «Что за глупость. Они сыграли только благодаря нашим физиотерапевтам и их личному желанию»

Александр Медведев отрицает, что обманул «Спартак» перед матчем с «Зенитом».

До матча 6-го тура РПЛ (0:0) председатель правления петербуржского клуба утверждал , что Вендел и Педро дос Сантос не сыграют из-за травм. В итоге оба полузащитника попали в стартовый состав. Медведев заявил , что это произошло «благодаря врачам, физиотерапевтам и самим ребятам».

– Мы видели, как вы обманули «Спартак» с неучастием Вендела и Педро.

– Что за глупость… Действительно, они смогли сыграть только благодаря усилиям наших физиотерапевтов и их личному желанию.

Я думаю, что во многих других случаях какие-то игроки сказали бы: «Я не могу играть». А ребята хотели играть и сыграли, – заявил Медведев .