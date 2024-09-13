  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о том, что он «обманул» «Спартак» насчет Вендела и Педро: «Что за глупость. Они сыграли только благодаря нашим физиотерапевтам и их личному желанию»
11

Медведев о том, что он «обманул» «Спартак» насчет Вендела и Педро: «Что за глупость. Они сыграли только благодаря нашим физиотерапевтам и их личному желанию»

Александр Медведев отрицает, что обманул «Спартак» перед матчем с «Зенитом».

До матча 6-го тура РПЛ (0:0) председатель правления петербуржского клуба  утверждал, что Вендел и Педро дос Сантос не сыграют из-за травм. В итоге оба полузащитника попали в стартовый состав. Медведев заявил, что это произошло «благодаря врачам, физиотерапевтам и самим ребятам».

– Мы видели, как вы обманули «Спартак» с неучастием Вендела и Педро.

– Что за глупость… Действительно, они смогли сыграть только благодаря усилиям наших физиотерапевтов и их личному желанию.

Я думаю, что во многих других случаях какие-то игроки сказали бы: «Я не могу играть». А ребята хотели играть и сыграли, – заявил Медведев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoВендел
logoЧемпионат.com
logoПедро дос Сантос
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» – все еще самая популярная команда в России. У него болельщики в каждом городе. «Зениту» еще далеко». Эменике о клубах
79сегодня, 16:58
Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Дзюбу «Вираж» не принял, и что? Он менее результативно играл? Александр будет забивать, и публика его примет»
11сегодня, 14:43
Кузяев о «Спартаке»: «Не перейду, 99%. Из уважения к «Зениту», к болельщикам – не хотелось бы портить отношения»
25сегодня, 13:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Свен-Йорана Эрикссона похоронили в Швеции. Похороны посетили Бекхэм, Ходжсон, члены шведской королевской семьи
16 минут назадФото
Дарья Карпина: «Если у женщины цель – пристроиться дорого, футболисты не лучший вариант. Занимающийся криптой чувак зарабатывает больше. В целом меркантильность жен игроков – стереотип»
3726 минут назад
Гвардиола о 4 матчах «Сити» за 10 дней: «Говорят, что игрокам и тренерам с деньгами не следует жаловаться, но речь о здоровье. Надеюсь, сможем набрать два состава и избежим травм»
1137 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в субботу, «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье
541 минуту назадLive
Андрей Канчельскис: «Чемпионат шейхов скоро лопнет. Покупая Роналду под 40 лет, они не развиваются. Лишь Англия, Германия, Франция, Испания – центры притяжения футбольных талантов»
17сегодня, 17:28
За поражение от «Челси» игрокам «Барроу» полагалось в 4 раза больше премиальных – 1000 фунтов на человека. В клубе пообещали исправить ошибки в документе
9сегодня, 17:18
Чемпионат России. «Рубин» принимает «Крылья», «Зенит» сыграет с ЦСКА в субботу
153сегодня, 17:17Live
Ямаль о номинации на «Золотой мяч»: «У меня нет шансов. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли он у меня»
26сегодня, 17:13
«Спартак» – все еще самая популярная команда в России. У него болельщики в каждом городе. «Зениту» еще далеко». Эменике о клубах
79сегодня, 16:58
Гонду предпочитает Месси Марадоне: «Лионель мне ближе по возрасту. Их сравнение постепенно сходит на нет в Аргентине»
14сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Дортмунд» против «Хайденхайма», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
210 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм». Гирасси, Гросс и Адейеми в старте. Онлайн-трансляция
411 минут назадLive
«Аль-Наср» вручил Роналду футболку с числом 900 и надписью GOAT
13 минут назад
«ЦСКА – самый неудобный соперник для «Зенита», если брать «Спартак», «Динамо» и «Локо». Стрепетов о матче РПЛ
226 минут назад
«Рубин» – «Крылья Советов» – 0:2. Гарре забил с пенальти, Олейников – с игры. Онлайн-трансляция
2542 минуты назадLive
Де Йонг вернется к тренировкам в общей группе «Барселоны». Он не играет с апреля
343 минуты назад
Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо за прикосновение к ее груди: «Я хотела не денег, а справедливости. Жертвам приходится отказываться от компенсации, иначе повесят ярлык жаждущих выгоды»
652 минуты назад
Руслан Нигматуллин: «Не хочется, чтобы «Химки» шли по стандартам «Челси», имея много игроков в заявке. Не вижу стратегии успеха в этом»
256 минут назад
Лунев – лучший игрок «Динамо» в июле – августе
3сегодня, 16:58
Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» против «Лилля», «ПСЖ» и «Монако» Головина проведут матчи в субботу, «Тулуза» примет «Гавр» Кузяева в воскресенье
4сегодня, 16:29