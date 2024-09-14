Эрик тен Хаг: «Мы в «МЮ» работаем, чтобы добиться большего успеха. У нас более высокие цели, чем уже достигнутые»
Эрик тен Хаг рассказал про амбиции «Манчестер Юнайтед».
«В футболе нужно побеждать, нужно показывать результат, это ясно. Хорошо, что новое руководство это осознает и говорит об этом. Мы работаем вместе, чтобы добиться большего успеха. У нас более высокие цели, чем те, которые мы уже достигли.
Никто не может отрицать, что за последние восемь или девять месяцев в клубе многое произошло: новая команда руководителей, новая организация процессов и структура собственности. Я бы сказал, огромный поворот», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Напомним, после первых трех туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 3 очками.
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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