Клаудиньо и Горшков готовы сыграть с ЦСКА, нахождение Глушенкова в заявке «Зенита» на игру – под вопросом
Клаудиньо готов сыграть с ЦСКА, Максим Глушенков вряд ли будет в заявке «Зенита».
27-летний бразильский хавбек, который 8 сентября пропустил товарищеский матч с «Кайратом» (4:3), работает в общей группе и будет готов выйти на поле с первых минут в центральной игре 8-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, которая состоится 14 сентября, сообщает «Спорт-Экспресс».
То же самое касается и не летавшего в Казахстан 25-летнего защитника Юрия Горшкова. Он готов сыграть с армейцами.
25-летний атакующий хавбек Максим Глушенков, получивший перелом лучевой кости правой руки 18 августа, точно не появится в стартовом составе сине-бело-голубых в игре с ЦСКА, даже попадание футболиста в заявку находится под вопросом.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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