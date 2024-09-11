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  • Клаудиньо и Горшков готовы сыграть с ЦСКА, нахождение Глушенкова в заявке «Зенита» на игру – под вопросом
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Клаудиньо и Горшков готовы сыграть с ЦСКА, нахождение Глушенкова в заявке «Зенита» на игру – под вопросом

Клаудиньо готов сыграть с ЦСКА, Максим Глушенков вряд ли будет в заявке «Зенита».

27-летний бразильский хавбек, который 8 сентября пропустил товарищеский матч с «Кайратом» (4:3), работает в общей группе и будет готов выйти на поле с первых минут в центральной игре 8-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, которая состоится 14 сентября, сообщает «Спорт-Экспресс».

То же самое касается и не летавшего в Казахстан 25-летнего защитника Юрия Горшкова. Он готов сыграть с армейцами.

25-летний атакующий хавбек Максим Глушенков, получивший перелом лучевой кости правой руки 18 августа, точно не появится в стартовом составе сине-бело-голубых в игре с ЦСКА, даже попадание футболиста в заявку находится под вопросом.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoКлаудиньо
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Глушенков
logoЮрий Горшков
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