Вратарь «Атлетико» Муссо вернется в Мадрид из-за травмы спины, полученной в сборной Аргентины

Теги Аталанта Атлетико серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу травмы Хуан Муссо Футбол

Хуан Муссо вернется в «Атлетико» из сборной Аргентины из-за повреждения.

Вратарь покинул расположение национальной команды из-за травмы спины. Муссо не сможет принять участие в матче сборной Аргентины против Колумбии в отборе к ЧМ-2026.

Голкипер вернется в Мадрид, где будет обследован медицинской службой «Атлетико». 

Напомним, Муссо был арендован у «Аталанты» этим летом. Как сообщает Marca, в контракте вратаря с «матрасниками» указан пункт, по которому он останется в клубе, если проведет 25 матчей.

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