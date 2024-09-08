Вратарь «Атлетико» Муссо вернется в Мадрид из-за травмы спины, полученной в сборной Аргентины

Хуан Муссо вернется в «Атлетико» из сборной Аргентины из-за повреждения.

Вратарь покинул расположение национальной команды из-за травмы спины. Муссо не сможет принять участие в матче сборной против Колумбии в отборе к ЧМ-2026.

Голкипер вернется в Мадрид, где будет обследован медицинской службой « ».

Напомним, был арендован у «Аталанты» этим летом. Как сообщает Marca, в контракте вратаря с «матрасниками» указан пункт, по которому он останется в клубе, если проведет 25 матчей.