Беннасер может пропустить три месяца из-за травмы икроножной мышцы, полученной в сборной Алжира. Хавбек «Милана» не играл до декабря в прошлом сезоне

Теги Милан серия А Италия травмы сборная Алжира по футболу Исмаэль Беннасер Здоровье Футбол

Травма Исмаэля Беннасера оказалась тяжелой.

Сегодня стало известно, что полузащитник получил повреждение на тренировке сборной Алжира и пропустит игру с Либерией. Он в ближайшее время отправится в Милан.

Как передает Sky Sport Italia, медштаб африканской команды диагностировал у футболиста травму икроножной мышцы третьей степени, то есть разрыв. Если диагноз подтвердят и врачи «Милана», то речь будет идти о пропуске хавбеком примерно трех месяцев, двух с половиной в лучшем случае.

Начало прошлого сезона Беннасер тоже пропускал из-за травмы колена, полученной в мае. В 2023-м он вернулся на поле в начале декабря.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Сильный, важный игрок. Но какой же хрусталь, увы...
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Ответ Ruslans Karpikovs
Рабьо берите теперь
С зарплатой 10 млн в год и подписным бонусом 15? Ну-ну.
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