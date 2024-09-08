Беннасер может пропустить три месяца из-за травмы икроножной мышцы, полученной в сборной Алжира. Хавбек «Милана» не играл до декабря в прошлом сезоне

Травма Исмаэля Беннасера оказалась тяжелой.

Сегодня стало известно, что полузащитник получил повреждение на тренировке сборной и пропустит игру с Либерией. Он в ближайшее время отправится в Милан.

Как передает Sky Sport Italia, медштаб африканской команды диагностировал у футболиста травму икроножной мышцы третьей степени, то есть разрыв. Если диагноз подтвердят и врачи « », то речь будет идти о пропуске хавбеком примерно трех месяцев, двух с половиной в лучшем случае.

Начало прошлого сезона тоже пропускал из-за травмы колена, полученной в мае. В 2023-м он вернулся на поле в начале декабря.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.