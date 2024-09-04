Неймар – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Люблю тебя ❤️»

Неймар высказался о решении Луиса Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая.

37-летний форвард « » ранее объявил о завершении карьеры в сборной после матча домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем.

Суарес провел за национальную команду 142 матча (второй результат в истории) и забил 69 голов (рекорд).

выложил фотографию в сториз соцсети и подписал ее: «Луисито навсегда 🥹 💙 Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Люблю тебя ❤️».

Фото: instagram.com/stories/neymarjr/

Неймар и Суарес ранее вместе выступали за «Барселону».