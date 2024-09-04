Неймар – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Люблю тебя ❤️»
Неймар высказался о решении Луиса Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая.
37-летний форвард «Интер Майами» ранее объявил о завершении карьеры в сборной после матча домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем.
Суарес провел за национальную команду 142 матча (второй результат в истории) и забил 69 голов (рекорд).
Неймар выложил фотографию Суареса в сториз соцсети и подписал ее: «Луисито навсегда 🥹 💙 Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Люблю тебя ❤️».
Фото: instagram.com/stories/neymarjr/
Неймар и Суарес ранее вместе выступали за «Барселону».
Да и что значит «променял»? Что именно он променял? Потенциальный ЗМ? Масса вопросов относительно того, смог ли он составить конкуренцию даже взрослым Месси и Роналду. На клубном уровне он выиграл все.
Спрашивается, что именно он сделал не так? :)
Да, с точки зрения уровня таланта он, конечно, мог достичь куда большего, но уж явно не столь плохо он её провёл, чтобы вспоминать только валяния на поле)