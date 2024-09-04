Неймар – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Люблю тебя ❤️»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети Интер Майами Футбол

Неймар высказался о решении Луиса Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая.

37-летний форвард «Интер Майами» ранее объявил о завершении карьеры в сборной после матча домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем.

Суарес провел за национальную команду 142 матча (второй результат в истории) и забил 69 голов (рекорд). 

Неймар выложил фотографию Суареса в сториз соцсети и подписал ее: «Луисито навсегда 🥹 💙 Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Люблю тебя ❤️».

Фото: instagram.com/stories/neymarjr/

Неймар и Суарес ранее вместе выступали за «Барселону». 

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
До сих пор удивляюсь как Неймар умудрился так бездарно слить свою карьеру, а точнее просто променять ее на деньги. Если Роналдиньо запомнят по аплодисментам на Бернабеу, то его "наследничка" только по бесконечным валяниям на газоне со слезами на глазах
+6
-2
+4
Ответ jzx8
До сих пор удивляюсь как Неймар умудрился так бездарно слить свою карьеру, а точнее просто променять ее на деньги. Если Роналдиньо запомнят по аплодисментам на Бернабеу, то его "наследничка" только по бесконечным валяниям на газоне со слезами на глазах
У трио МСН была необычная, редкая химия, они стали близкими друзьями, что редко бывает на таком уровне. Если бы Ней не свалил, Барса выступала бы намного успешнее в тот период
+1
-1
0
Ответ jzx8
До сих пор удивляюсь как Неймар умудрился так бездарно слить свою карьеру, а точнее просто променять ее на деньги. Если Роналдиньо запомнят по аплодисментам на Бернабеу, то его "наследничка" только по бесконечным валяниям на газоне со слезами на глазах
Уверен, своей карьерой он максимально доволен, а на ваше авторитетное мнение ему с ближайшей к вам вышке, уж извините.

Да и что значит «променял»? Что именно он променял? Потенциальный ЗМ? Масса вопросов относительно того, смог ли он составить конкуренцию даже взрослым Месси и Роналду. На клубном уровне он выиграл все.

Спрашивается, что именно он сделал не так? :)
0
0
0
Ответ jzx8
До сих пор удивляюсь как Неймар умудрился так бездарно слить свою карьеру, а точнее просто променять ее на деньги. Если Роналдиньо запомнят по аплодисментам на Бернабеу, то его "наследничка" только по бесконечным валяниям на газоне со слезами на глазах
Неймар выбрал деньги и развлечения,думал что легко станет на уровне Месси и Роналду играя в слабом чемпионате
0
0
0
Ответ jzx8
До сих пор удивляюсь как Неймар умудрился так бездарно слить свою карьеру, а точнее просто променять ее на деньги. Если Роналдиньо запомнят по аплодисментам на Бернабеу, то его "наследничка" только по бесконечным валяниям на газоне со слезами на глазах
Да ничего подобного. У него полным полно ярких моментов на поле. И тот же прекрасный период в Барсе, и статус лучшего бомбардира в истории сборной!
Да, с точки зрения уровня таланта он, конечно, мог достичь куда большего, но уж явно не столь плохо он её провёл, чтобы вспоминать только валяния на поле)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий