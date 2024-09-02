Ташуев готов вернуться в «Ахмат»: «Если клуб сделает мне предложение, соглашусь. Я ушел с хорошим результатом, но осталась недосказанность»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Магомед Адиев Футбол

Сергей Ташуев заявил, что готов вернуться в «Ахмат».

Клуб из Грозного остался без главного тренера после ухода Магомеда Адиева. При нем команда не одержала ни одной победы в текущем сезоне Мир РПЛ.

Ташуев возглавлял «Ахмат» с 2022 по 2023 год. Под его руководством команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23.

«Я в свое время ушел из «Ахмата» с хорошим результатом. Но тогда осталась недосказанность. У меня был контракт на три года. Для меня была честь работать там. Мы ставили большие задачи, которых хотелось добиться. Поэтому и осталась недосказанность.

Если клуб сделает мне предложение, учитывая, что это родные для меня город и команда, что там ставят высокие задачи, конечно, я согласился бы. Но пока я нахожусь без предложений», – сказал тренер. 

«Ни результаты, ни игра не устраивали». Адиев ушел из «Ахмата» после старта без побед

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5 комментариев
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Если Дон сделает предложение от которого нельзя отказаться?!
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Круговорот... не самых приятных субстанций. Но лучше брать Талалаева, с ним шансов на вылет в ФНЛ выше, что было бы очень кстати.
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Одни и те же год за годом. Понятно почему ныть начинают когда назначают молодых иностранцев мол свои же есть
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Ахахах, че серьезно)?
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