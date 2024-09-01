«Ни результаты, ни игра не устраивали». Адиев ушел из «Ахмата» после старта без побед

А ведь весной выдали рекордную победную серию.

Магомед Адиев ушел с поста главного тренера «Ахмата». Все решилось после домашних 0:0 с «Акроном».

«После матча подписали бумаги, я ушел из «Ахмата», – рассказал тренер. – Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем».

Вскоре «Ахмат» все подтвердил: «Договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере».

Это вторая отставка сезона в РПЛ – быстрее с тренером расстался только «Факел», сменивший Игоря Черевченко на Дмитрия Пятибратова.

Только «Ахмат» не выигрывал в этом сезоне РПЛ

У грозненцев пять ничьих и два поражения, но и они болезненные – 0:5 от «Локомотива» и 0:1 с соседним «Динамо» из Махачкалы. В Кубке одна победа в трех турах – над «Пари НН» (4:1).

Перед матчем с «Акроном» в медиа появилась информация, что игра станет решающий для Адиева. Обе команды стартовали неудачно и делят места в зоне вылета.

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев говорил о будущем Адиева неуверенно: «У нас есть главный тренер, который готовит команду к предстоящему матчу. Когда у клуба нет доверия к тренеру, он меняет его. На сегодняшний день команду к предстоящему матчу готовит Адиев».

Сам Адиев, похоже, предчувствовал расставание: «Я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат». Но я к этому отношусь абсолютно спокойно . От чего это зависит? От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определенные моменты. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться».

Но не все так просто: по данным «Чемпионата», одна из причин ухода Адиева – напряженные отношения с руководством клуба. Комментарий гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова косвенно это подвердил. «Были попытки продолжить сотрудничество, – сказал он «Чемпионату». – Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение».

Вместе с Адиевым «Ахмат» покидает и весь его штаб.

Адиев подхватил «Ахмат» почти в зоне вылета. И спас от понижения рекордной серией побед

2023-й был годом Магомеда Адиева. Тренер привел сборную Казахстана к нескольким ярким победам и до последнего претендовал с ней на Евро-2024.

2024-й начался для Адиева заметно хуже.

● Сначала Казахстан упустил шанс попасть на Евро: влетел 0:5 Греции в стыках Лиги наций. После завершения цикла Адиев решился на совмещение с клубом: 5 апреля заменил Мирослава Ромащенко в родном «Ахмате». Через два дня грозненцы проиграли дома «Локо» (0:2): «Ахмат» подкосило раннее удаление и пенальти уже на 19-й минуте.

● Дальше случились 1:7 с «Балтикой» – самое крупное поражение «Ахмата» в истории.

Клуб шел в зоне стыков на вылет, но Адиев после двух поражений не собирался в быструю отставку: «Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть десять написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба . Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать все для этого.

Обсуждал ли я с руководством, что мне дадут доработать сезон? Вы же видите текущее состояние [команды], оно появилось не сейчас, а существует на протяжении определенного времени. Когда такая ситуация возникает, не до разговоров, и сейчас я об этом сказал и в раздевалке: времени нет разговаривать, надо принимать решения и действовать. Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое».

● И у Адиева получилось все починить: дальше «Ахмат» выдал серию из пяти побед подряд (пострадали ЦСКА, «Сочи», «Пари НН», «Краснодар», «Крылья») и обезопасил себя от вылета. Грозненцы первыми в прошлом сезоне РПЛ выиграли пять матчей подряд. А еще повторили свою рекордную победную серию в чемпионате – подобное было только в 2012-м при Станиславе Черчесове.

После завершения прошлого сезона Адиев ушел из сборной Казахстана, полностью сконцентрировавшись на «Ахмате». Но старт нового чемпионата не задался.

Что дальше: Ташуев или Талалаев? Адиев вернется в Казахстан?

Год назад «Ахмат» уже увольнял тренера после топ-весны. В сезоне-2022/23 грозненцы финишировали с Сергеем Ташуевым на рекордном пятом месте, но уже в августе тренера убрали после четырех туров (набрали всего три очка).

«Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона, – рассуждал тогда Таушев. – Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся. А опытные футболисты стараются продлевать свой век, но без одержимости. Поэтому решение принято для того, чтобы встряхнуть команду. Придет новый специалист и даст игрокам импульс. Нормальная футбольная история».

На днях Ташуева уже спрашивали о возможном возвращении. Тогда еще работал Адиев, поэтому он высказался осторожно: «Не хочу об этом говорить, там есть действующий тренер. В футболе возможно все, но на сегодняшний день никто из клуба со мной не общался».

По данным Metaratings.ru, именно Сергей Ташуев и Андрей Талалаев (еще один бывший тренер грозненцев) – главные кандидаты в «Ахмат». Sport24 недавно писал, что клуб в случае остатки Адиева рассмотрит кандидатуры Владимира Федотова , Сергея Игнашевича и Сергея Юрана .

Время подумать есть: следующий матч только после паузы на игры сборных – 15 сентября грозненцев ждет выезд к «Динамо».

А Адиев может вернуться в Казахстан: параллельно с его отставкой «Актобе» обьявил о расставании с другим российским тренером – Дмитрием Парфеновым. В начале 2024-го в медиа уже всплывала информация о возможном назначении Адиева в «Актобе», но тогда тренер решил сконцентрироваться на стыках за выход на Евро. Теперь Metaratings пишет, что Адиев планирует вылет в Казахстан для «проведения нескольких рабочих встреч».

Сейчас «Актобе» идет на втором месте в чемпионате, отставая на одно очко от «Кайрата». В начале августа Адиев подписал в «Ахмат» нападающего «Актобе» Максима Самородова.

Черчесов – в Казахстане! С зарплатой на уровне тренера Испании

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Антон Денисов