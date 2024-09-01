Райс об удалении в матче с «Брайтоном»: «Я был шокирован, но таковы правила. Хочу извиниться перед партнерами и болельщиками, извлеку из этого урок»

Деклан Райс извинился за удаление в матче 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).

На 49-й минуте полузащитник нарушил правила в борьбе с защитником «чаек» на чужой половине поля у углового флажка. Встав с газона, нидерландец хотел разыграть штрафной, но англичанин несильно откинул мяч в сторону ногой прямо перед ударом. Велтман ударил по ноге – вероятно, ненамеренно. Главный арбитр матча Крис Кавана показал Райсу вторую желтую карточку после этого эпизода.

«Это мое первое удаление [в карьере], поэтому я просто хотел извиниться, конечно же, перед товарищами по команде, что я и сделал, и перед болельщиками.

Всегда неприятно, когда тебя удаляют, чувствуешь себя виноватым. Сегодня мне повезло, что товарищи по команде действительно помогли, и мы не проиграли матч. Я извлеку из этого урок.

Я был шокирован, думаю, вы могли видеть это по моему лицу. Я не подбежал и не выбил мяч, я коснулся его внешней стороной стопы. Но таковы законы игры. Если коснуться мяча даже немного, очевидно, это красная карточка. Я полностью признаю свою желтую карточку в первом тайме, там я проиграл борьбу. Но во втором тайме, особенно учитывая, что это был угловой, они не могли никуда продвинуться с мячом. Это было тяжело и жесткого, но такие вещи случаются.

Я должен оставить это позади, я исправлюсь, и могу только похвалить партнеров за то, что они так глубоко сели из-за меня, тренера за то, что он подталкивал всех, и болельщиков, которые снова были невероятны сегодня днем. Так я это вижу», – сказал полузащитник «Арсенала».

Из-за красной карточки Райс пропустит дерби с «Тоттенхэмом», которое пройдет 15 сентября после паузы на матчи сборных.

Райс получил вторую желтую в матче с «Брайтоном», откинув мяч в сторону перед штрафным соперника. Велтман ударил хавбека «Арсенала» по ноге