Райс об удалении в матче с «Брайтоном»: «Я был шокирован, но таковы правила. Хочу извиниться перед партнерами и болельщиками, извлеку из этого урок»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации судьи болельщики Брайтон Крис Кавана Йоэл Велтман Деклан Райс Футбол

Деклан Райс извинился за удаление в матче 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1).

На 49-й минуте полузащитник нарушил правила в борьбе с защитником «чаек» Йоэлом Велтманом на чужой половине поля у углового флажка. Встав с газона, нидерландец хотел разыграть штрафной, но англичанин несильно откинул мяч в сторону ногой прямо перед ударом. Велтман ударил Райса по ноге – вероятно, ненамеренно. Главный арбитр матча Крис Кавана показал Райсу вторую желтую карточку после этого эпизода.

«Это мое первое удаление [в карьере], поэтому я просто хотел извиниться, конечно же, перед товарищами по команде, что я и сделал, и перед болельщиками.

Всегда неприятно, когда тебя удаляют, чувствуешь себя виноватым. Сегодня мне повезло, что товарищи по команде действительно помогли, и мы не проиграли матч. Я извлеку из этого урок.

Я был шокирован, думаю, вы могли видеть это по моему лицу. Я не подбежал и не выбил мяч, я коснулся его внешней стороной стопы. Но таковы законы игры. Если коснуться мяча даже немного, очевидно, это красная карточка. Я полностью признаю свою желтую карточку в первом тайме, там я проиграл борьбу. Но во втором тайме, особенно учитывая, что это был угловой, они не могли никуда продвинуться с мячом. Это было тяжело и жесткого, но такие вещи случаются.

Я должен оставить это позади, я исправлюсь, и могу только похвалить партнеров за то, что они так глубоко сели из-за меня, тренера за то, что он подталкивал всех, и болельщиков, которые снова были невероятны сегодня днем. Так я это вижу», – сказал полузащитник «Арсенала».

Из-за красной карточки Райс пропустит дерби с «Тоттенхэмом», которое пройдет 15 сентября после паузы на матчи сборных.

Райс получил вторую желтую в матче с «Брайтоном», откинув мяч в сторону перед штрафным соперника. Велтман ударил хавбека «Арсенала» по ноге

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Орын
Бывает, нельзя терять концентрацию, одна ошибка и ты ошибся
Теперь они думают что из-за этой ничьей не выиграют чемпионат.
Вот что с вами делает Сити (с)
+5
-2
+3
Бывает, нельзя терять концентрацию, одна ошибка и ты ошибся
+3
-1
+2
Ответ #SharkTeam
Теперь они думают что из-за этой ничьей не выиграют чемпионат. Вот что с вами делает Сити (с)
по сути так и есть
если Арсенал и был в чемпионской гонке, то сейчас уже всё
+1
0
+1
Такое ощущение, что его вынудили это сказать, потому что по сути все это удаление абсолютный бред человека в черном
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий