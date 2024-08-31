Артета об удалении Райса в матче с «Брайтоном»: «Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения. Это изменило ход игры»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Брайтон Крис Кавана Деклан Райс Футбол

Микель Артета прокомментировал удаление Деклана Райса в матче с «Брайтоном».

«Арсенал» сыграл вничью с «чайками» в 3-м туре АПЛ (1:1). В начале второго тайма полузащитник «Арсенала» получил вторую желтую карточку от судьи Криса Каваны за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге. 

Об удалении

«Я был поражен. Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения. В первом тайме судьи дважды принимали решения [в подобных ситуациях], и ни в одном из этих эпизодов ничего не произошло. 

Эпизод во втором тайме произошел не в критической зоне, Деклан даже не смотрел. По правилам за такое можно [показать желтую карточку], если хочешь, но это не обязательно».

Об игре

«Очень эмоциональный день. Мы начали хорошо, но затем начался отрезок, на котором у нас возникали проблемы, нам не хватало стабильности. Мы забили хороший гол. А после перерыва судья принял решение, которое изменило ход игры», – сказал главный тренер «Арсенала». 

50 комментариев
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Ответ Hipper
Очевидно специально Райс откидывает мяч, не дает быстро разыграть. Не понимаю, в чем претензия
Ну да Райс откинул мяч на 100 метров и не дал разыграть голевую комбинацию.
+29
-7
+22
я был больше поражен с Райса. Тебя второй матч подряд подсаживают на желтую. К конце первого тайма, когда оба опорника арсенала были с жк, для меня было очевидно, что это та зона, куда Брайтон будет давить. Я могу понять, почему Артета не делал замены, тк по сути сейчас некем качественно замненить ни Райса, ни Парти. Но я не могу понять Деклайна, который понимая ситуацию, в которой оказался, будучи лидером команды, не может осознать, что соперник сейчас будет прессинговать как физически, так и ментально, чтобы спровоцировать на вторую желтую. Брайтон в этом матче красавцы, заслуженно увезли очки за счет футбольного интеллекта. Артета хорошо научил свою команду играть в футбол, но этого мало. По-настоящему крупные игры и важные отрезки должны побеждаться в том числе и за счет хитростей. Но сейчас их опростоволосил Брайтон
+24
-5
+19
Есть такие нарушения правил, за которые можно дать игроку первую желтую, но вторую - нет. Нормальный судья бы подошел к Райсу, и сказал - "У тебя уже есть желтая, не дури. Не надо так отбрасывать мяч". И всё, вопрос был бы решен. Этот же кекс, подбежал, и сходу влупил вторую желтую, как будто Райс кому-то ноги оторвал. Судя по всему судья хотел удалить кого-то из игроков Арсенала, и искал повод. И ладно не поставил пенальти за игру рукой, это на усмотрение судьи, но когда он начал оптом раздавать желтые карточки, затем удалил Райса, это все вкупе с не назначенным пенальти складывается в очень скверную картину.
+19
-4
+15
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Я УВЕРЕН В ЛЧ БЫ НИ ОДИН СУДЬЯ СЕБЕ БЫ ТАКОГО НЕ ПОЗВОЛИЛ." Да ну) Удаление Ван Перси в том же Арсенале в матче с Барсой)
Ну там против барсы играли, там всё понятно.
+10
-1
+9
Ответ Adamdfdgds
Райс просто сказочный *******. С чем он сегодня жрал свои блинчики перед матчем, что вытворил такую херь? Два абсолютно идиотских предупреждения, которые испортили буквально все: итоговый результат, удовольствие от просмотра игры и выбор состава на принципиальный следующий матч против петухов. Судья тоже по правилу 115 из методички работает. Когда Педро в центре поля за боковой пинает мяч с такой силой, что тот аж за лицевую улетает - все норм, без карточки. Когда Деклан слегка покатил в сторону, брошенный ему под ноги мяч - сразу желтая. Тот самый случай, когда очень хочешь удалить игрока определенной команды. Я УВЕРЕН В ЛЧ БЫ НИ ОДИН СУДЬЯ СЕБЕ БЫ ТАКОГО НЕ ПОЗВОЛИЛ. Но это ни в коем случае не оправдывает действия Райса. Когда ты 25 летний лоб играешь на столь высоком уровне, то вообще не должен подобную херню вытворять в начале второго тайма, когда на тебе горчичник висит. (только если ты не игрок Реал Мадрида) Ну и в целом по игре команда на старте сезона смотрится ровно так же, как и год назад. Эдегор снова в отвратительнейшей форме, хотя вроде на евро не ездил, провел полноценную предсезонку. Очень медленно продвигается мяч, тяжело даются позиционные атаки. Я скучаю по тому Арсеналу сезона 22/23, который с первых минут крушил соперника, глушил его как рабу бешенным прессингом, а сейчас центр поля с трудом через пас проходит.
Обычные эпизоды, за которые игроки Сити даже бы устного предупреждения не получили
+20
-11
+9
Странно что никто не говорит о Райсе.
+14
-6
+8
Ответ Hipper
Очевидно специально Райс откидывает мяч, не дает быстро разыграть. Не понимаю, в чем претензия
Почему тогда игрок который ударил его сзади даже не получил желтую?
+8
-1
+7
Ответ Александр Калачев
По правилам за такое можно [показать желтую карточку], если хочешь, но это не обязательно». Это как? Если нарушение на ЖК, то нужно показывать ЖК или у Артеты и Арсенала свой мир
Артета тут сказал все максимально корректно и по делу как раз. Эпизоды судья может трактовать по-разному. У всех судей разный уровень допустимой борьбы, например. Главное, чтобы судья был последователен в своих решениях.
Вот в данном случае судья был абсолютно непоследователен и в нескольких аналогичных моментах не обращал внимание на эпизод, а в одном конкретном решил вдруг дать вторую желтую и удалить игрока. Если ты не понимаешь таких банальных вещей - это ты в каком-то своем мире живешь.
И дело не в конкретном матче и не в Арсенале, а в том, что судейский комитет и функционеры в АПЛ постоянно оправдывают ужасное судейство и потакают любым ошибкам, в результате чего страдает каждая команда.
+8
-1
+7
эпизод - Райс фолит в атаке. судья дает фол. защитник Брайтона из положения сидя катит мяч вперед ногой без помощи рук, мяч задевает Райса, который идет от места событий к своим воротам не глядя назад. мяч остается практически в ногах у Райса и он откидывает его за боковую, рядом с которой находится, игрок Брайтона бьет Райса по ногам.

пришлось пересмотреть несколько раз и эпизод не выглядит достойным предупреждения, разве что решение было по совокупности нарушений, однако не помню, чтобы до этого Райс много фолил за исключением получения 1ой желтой
+8
-1
+7
Тупые судьи
+10
-5
+5
Привыкай, Микель. Основная причина такого судейства - твоя крепкая команда. Есть, правда, еще 115 неочевидных причин, но то такое... еще годик минимум подождать надо.
+5
0
+5
Судьи решили немного "подоминировать" над "Арсеналом".
+8
-4
+4
Всех английских судей набирали из сыновей работниц борделей.
+4
0
+4
судья клоун полнейший. Отстранить на 3 матча за клоунаду рефери!
+3
0
+3
Ответ roma.atyakshev
я был больше поражен с Райса. Тебя второй матч подряд подсаживают на желтую. К конце первого тайма, когда оба опорника арсенала были с жк, для меня было очевидно, что это та зона, куда Брайтон будет давить. Я могу понять, почему Артета не делал замены, тк по сути сейчас некем качественно замненить ни Райса, ни Парти. Но я не могу понять Деклайна, который понимая ситуацию, в которой оказался, будучи лидером команды, не может осознать, что соперник сейчас будет прессинговать как физически, так и ментально, чтобы спровоцировать на вторую желтую. Брайтон в этом матче красавцы, заслуженно увезли очки за счет футбольного интеллекта. Артета хорошо научил свою команду играть в футбол, но этого мало. По-настоящему крупные игры и важные отрезки должны побеждаться в том числе и за счет хитростей. Но сейчас их опростоволосил Брайтон
за счет хитростей судей
+7
-4
+3
Ответ Adamdfdgds
Райс просто сказочный *******. С чем он сегодня жрал свои блинчики перед матчем, что вытворил такую херь? Два абсолютно идиотских предупреждения, которые испортили буквально все: итоговый результат, удовольствие от просмотра игры и выбор состава на принципиальный следующий матч против петухов. Судья тоже по правилу 115 из методички работает. Когда Педро в центре поля за боковой пинает мяч с такой силой, что тот аж за лицевую улетает - все норм, без карточки. Когда Деклан слегка покатил в сторону, брошенный ему под ноги мяч - сразу желтая. Тот самый случай, когда очень хочешь удалить игрока определенной команды. Я УВЕРЕН В ЛЧ БЫ НИ ОДИН СУДЬЯ СЕБЕ БЫ ТАКОГО НЕ ПОЗВОЛИЛ. Но это ни в коем случае не оправдывает действия Райса. Когда ты 25 летний лоб играешь на столь высоком уровне, то вообще не должен подобную херню вытворять в начале второго тайма, когда на тебе горчичник висит. (только если ты не игрок Реал Мадрида) Ну и в целом по игре команда на старте сезона смотрится ровно так же, как и год назад. Эдегор снова в отвратительнейшей форме, хотя вроде на евро не ездил, провел полноценную предсезонку. Очень медленно продвигается мяч, тяжело даются позиционные атаки. Я скучаю по тому Арсеналу сезона 22/23, который с первых минут крушил соперника, глушил его как рабу бешенным прессингом, а сейчас центр поля с трудом через пас проходит.
"Я УВЕРЕН В ЛЧ БЫ НИ ОДИН СУДЬЯ СЕБЕ БЫ ТАКОГО НЕ ПОЗВОЛИЛ."
Да ну) Удаление Ван Перси в том же Арсенале в матче с Барсой)
+7
-4
+3
Ответ roma.atyakshev
я был больше поражен с Райса. Тебя второй матч подряд подсаживают на желтую. К конце первого тайма, когда оба опорника арсенала были с жк, для меня было очевидно, что это та зона, куда Брайтон будет давить. Я могу понять, почему Артета не делал замены, тк по сути сейчас некем качественно замненить ни Райса, ни Парти. Но я не могу понять Деклайна, который понимая ситуацию, в которой оказался, будучи лидером команды, не может осознать, что соперник сейчас будет прессинговать как физически, так и ментально, чтобы спровоцировать на вторую желтую. Брайтон в этом матче красавцы, заслуженно увезли очки за счет футбольного интеллекта. Артета хорошо научил свою команду играть в футбол, но этого мало. По-настоящему крупные игры и важные отрезки должны побеждаться в том числе и за счет хитростей. Но сейчас их опростоволосил Брайтон
Дек не в форме просто после изнурительного сезона, где он все матчи отпахал + евро. Это еще в прошлом матче видно было. Не травмировался бы Мерино, проблемы бы не было, но есть что есть
+3
0
+3
Ответ Ashot Kafka
Дек не в форме просто после изнурительного сезона, где он все матчи отпахал + евро. Это еще в прошлом матче видно было. Не травмировался бы Мерино, проблемы бы не было, но есть что есть
Да, он не в своей тарелке, тоже обратил внимание
+2
0
+2
типичные победы гвардиолы в чемпионате
+2
0
+2
Ответ Александр Калачев
По правилам за такое можно [показать желтую карточку], если хочешь, но это не обязательно». Это как? Если нарушение на ЖК, то нужно показывать ЖК или у Артеты и Арсенала свой мир
Тоесть Педро через подполья может пнуть мяч на трибуны, Сака рукой кинуть мяч на 30 метров, но Райс с его жёлтой карточной и минимальным контактом с мячом это самый подходящий и главное единственный случай чтобы дать жёлтый. Ты себя слышишь?!?!
+2
0
+2
Не перестаёт удивлять то, что в популярнейшей лиге планеты такие донные судейки. Просто жесть.
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+2
Ответ Hipper
Очевидно специально Райс откидывает мяч, не дает быстро разыграть. Не понимаю, в чем претензия
желая есть как есть, но почему тогда игрока Брайтона не получил жёлтую за неспортивное поведение?
+2
0
+2
Ответ nik9701
Артета тут сказал все максимально корректно и по делу как раз. Эпизоды судья может трактовать по-разному. У всех судей разный уровень допустимой борьбы, например. Главное, чтобы судья был последователен в своих решениях. Вот в данном случае судья был абсолютно непоследователен и в нескольких аналогичных моментах не обращал внимание на эпизод, а в одном конкретном решил вдруг дать вторую желтую и удалить игрока. Если ты не понимаешь таких банальных вещей - это ты в каком-то своем мире живешь. И дело не в конкретном матче и не в Арсенале, а в том, что судейский комитет и функционеры в АПЛ постоянно оправдывают ужасное судейство и потакают любым ошибкам, в результате чего страдает каждая команда.
С языка снял))
+1
0
+1
Ответ Lion El&#8242;Johnson
Есть такие нарушения правил, за которые можно дать игроку первую желтую, но вторую - нет. Нормальный судья бы подошел к Райсу, и сказал - "У тебя уже есть желтая, не дури. Не надо так отбрасывать мяч". И всё, вопрос был бы решен. Этот же кекс, подбежал, и сходу влупил вторую желтую, как будто Райс кому-то ноги оторвал. Судя по всему судья хотел удалить кого-то из игроков Арсенала, и искал повод. И ладно не поставил пенальти за игру рукой, это на усмотрение судьи, но когда он начал оптом раздавать желтые карточки, затем удалил Райса, это все вкупе с не назначенным пенальти складывается в очень скверную картину.
Судья почему должен учить игроков Арсенала? Они что дети? Или почему должен искать оправдания им? Нарушил? Вот получи и распишись
+6
-5
+1
Ответ Lion El&#8242;Johnson
Есть такие нарушения правил, за которые можно дать игроку первую желтую, но вторую - нет. Нормальный судья бы подошел к Райсу, и сказал - "У тебя уже есть желтая, не дури. Не надо так отбрасывать мяч". И всё, вопрос был бы решен. Этот же кекс, подбежал, и сходу влупил вторую желтую, как будто Райс кому-то ноги оторвал. Судя по всему судья хотел удалить кого-то из игроков Арсенала, и искал повод. И ладно не поставил пенальти за игру рукой, это на усмотрение судьи, но когда он начал оптом раздавать желтые карточки, затем удалил Райса, это все вкупе с не назначенным пенальти складывается в очень скверную картину.
Так игрок Брайтона разыгрывал штрафной этот по катящийся мячу. Это вообще даже не нарушение со стороны Райса вообще
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Ответ Hipper
Очевидно специально Райс откидывает мяч, не дает быстро разыграть. Не понимаю, в чем претензия
Давай так, Райс развернулся спиной и отходил, как бы Велтман разыграл мяч, если Райс в трех метрах от него? Пнул бы в спину? Если бы он хотел разыграть, рядом слева был партнёр. Надеюсь обосновал. Всё было сделано специально. Судья не разобрался в природе происходящего. Удар по катящемуся мячу первичен, Райс не успел отойти от места розыгрыша вторично, откидка третье событие эпизода, умышленный удар по ногам - четвертое. Судья выбрал не тот момент для оценки
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Ответ Axs Men
Да нет, как одно удаление может изменить ход матча?
Согласен, удалили бы там человек 5 могли понять, а тут только один, подумаешь один человек абсолютно свободен, и что это даст сопернику? Ничего да, подумаешь когда будет бить некому накрывать, или когда мяч получит рядом никого не будет, не вижу и грамма преимущества
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Походу кто-то кому-то жирно намекает, что надо купить
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Да нет, как одно удаление может изменить ход матча?
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Ответ Hipper
Очевидно специально Райс откидывает мяч, не дает быстро разыграть. Не понимаю, в чем претензия
Пересмотри. Игрок Брайтона пытался разыграть штрафной по катящийся мячу. Нарушения значит нет, нужно перебивать.
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