Артета об удалении Райса в матче с «Брайтоном»: «Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения. Это изменило ход игры»
Микель Артета прокомментировал удаление Деклана Райса в матче с «Брайтоном».
«Арсенал» сыграл вничью с «чайками» в 3-м туре АПЛ (1:1). В начале второго тайма полузащитник «Арсенала» получил вторую желтую карточку от судьи Криса Каваны за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге.
Об удалении
«Я был поражен. Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения. В первом тайме судьи дважды принимали решения [в подобных ситуациях], и ни в одном из этих эпизодов ничего не произошло.
Эпизод во втором тайме произошел не в критической зоне, Деклан даже не смотрел. По правилам за такое можно [показать желтую карточку], если хочешь, но это не обязательно».
Об игре
«Очень эмоциональный день. Мы начали хорошо, но затем начался отрезок, на котором у нас возникали проблемы, нам не хватало стабильности. Мы забили хороший гол. А после перерыва судья принял решение, которое изменило ход игры», – сказал главный тренер «Арсенала».
Вот в данном случае судья был абсолютно непоследователен и в нескольких аналогичных моментах не обращал внимание на эпизод, а в одном конкретном решил вдруг дать вторую желтую и удалить игрока. Если ты не понимаешь таких банальных вещей - это ты в каком-то своем мире живешь.
И дело не в конкретном матче и не в Арсенале, а в том, что судейский комитет и функционеры в АПЛ постоянно оправдывают ужасное судейство и потакают любым ошибкам, в результате чего страдает каждая команда.
пришлось пересмотреть несколько раз и эпизод не выглядит достойным предупреждения, разве что решение было по совокупности нарушений, однако не помню, чтобы до этого Райс много фолил за исключением получения 1ой желтой
Да ну) Удаление Ван Перси в том же Арсенале в матче с Барсой)