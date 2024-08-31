Артета об удалении Райса в матче с «Брайтоном»: «Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения. Это изменило ход игры»

Микель Артета прокомментировал удаление Деклана Райса в матче с «Брайтоном».

«Арсенал» сыграл вничью с «чайками» в 3-м туре (1:1). В начале второго тайма полузащитник «Арсенала» получил вторую желтую карточку от судьи Криса Каваны за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге.

Об удалении

«Я был поражен. Поражен тем, насколько непоследовательными могут быть решения. В первом тайме судьи дважды принимали решения [в подобных ситуациях], и ни в одном из этих эпизодов ничего не произошло.

Эпизод во втором тайме произошел не в критической зоне, даже не смотрел. По правилам за такое можно [показать желтую карточку], если хочешь, но это не обязательно».

Об игре

«Очень эмоциональный день. Мы начали хорошо, но затем начался отрезок, на котором у нас возникали проблемы, нам не хватало стабильности. Мы забили хороший гол. А после перерыва судья принял решение, которое изменило ход игры», – сказал главный тренер « ».