Сака о судействе в матче с «Брайтоном»: «Жоао Педро пнул мяч через полполя – и ничего, а Райса удалили за легкое касание. Мы хотели последовательности»

Букайо Сака упрекнул судей матча с «Брайтоном» в непоследовательности.

«Арсенал» сыграл вничью с «чайками» в 3-м туре (1:1). В начале второго тайма полузащитник «Арсенала» получил вторую желтую карточку от судьи Криса Каваны за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге.

«Я думаю, это строгое отношение к нам. Мы просто хотели последовательности. В первом тайме пнул мяч через полполя – и ничего, а Дек легонько его коснулся и был удален.

Что есть, то есть, я не хочу перекладывать ответственность за результат игры на судью, поскольку у нас все равно были шансы добиться победы.

Мы хорошо начали. Сегодняшний матч разочаровал, но сезон предстоит долгий», – сказал вингер « ».

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