Сака о судействе в матче с «Брайтоном»: «Жоао Педро пнул мяч через полполя – и ничего, а Райса удалили за легкое касание. Мы хотели последовательности»
Букайо Сака упрекнул судей матча с «Брайтоном» в непоследовательности.
«Арсенал» сыграл вничью с «чайками» в 3-м туре АПЛ (1:1). В начале второго тайма полузащитник «Арсенала» Деклан Райс получил вторую желтую карточку от судьи Криса Каваны за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге.
«Я думаю, это строгое отношение к нам. Мы просто хотели последовательности. В первом тайме Жоао Педро пнул мяч через полполя – и ничего, а Дек легонько его коснулся и был удален.
Что есть, то есть, я не хочу перекладывать ответственность за результат игры на судью, поскольку у нас все равно были шансы добиться победы.
Мы хорошо начали. Сегодняшний матч разочаровал, но сезон предстоит долгий», – сказал вингер «Арсенала».
Пирс Морган: «Что за фигня? Райс удален за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке в истории футбола»
Как же низко пал уровень судей в последние годы.
Правила трактуются избирательно. "Своим всё, чужим - закон."
Чем больше вы говорите-тем больше вгоняете в позор вашу позорную команду..Хотя вам не привыкать.