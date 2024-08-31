Сака о судействе в матче с «Брайтоном»: «Жоао Педро пнул мяч через полполя – и ничего, а Райса удалили за легкое касание. Мы хотели последовательности»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Брайтон Крис Кавана Деклан Райс Букайо Сака Жоао Педро Жезус Футбол

Букайо Сака упрекнул судей матча с «Брайтоном» в непоследовательности.

«Арсенал» сыграл вничью с «чайками» в 3-м туре АПЛ (1:1). В начале второго тайма полузащитник «Арсенала» Деклан Райс получил вторую желтую карточку от судьи Криса Каваны за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге. 

«Я думаю, это строгое отношение к нам. Мы просто хотели последовательности. В первом тайме Жоао Педро пнул мяч через полполя – и ничего, а Дек легонько его коснулся и был удален.

Что есть, то есть, я не хочу перекладывать ответственность за результат игры на судью, поскольку у нас все равно были шансы добиться победы.

Мы хорошо начали. Сегодняшний матч разочаровал, но сезон предстоит долгий», – сказал вингер «Арсенала». 

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27 комментариев
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в апл тейлор продолжает судить уже который сезон. о какой последовательности речь? последовательность английских судей проявляется только в том, что почти все решения трактуются в пользу ман сити. будь на месте райса родри - судья бы даже не пикнул. тому разрешено фолить, срывать чужие атаки - и никакой реакции не следует
+44
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+33
Никогда не думал что такое скажу, но Оливер разрулил бы подобный момент за 5 секунд.

Как же низко пал уровень судей в последние годы.
+24
-2
+22
Ответ Олег Лисицын
Комментарий скрыт
да за что давать-то, он вообще спиной к мячу был, не говоря о том, что мяч не был в стационарном положении
+24
-4
+20
Ответ Олег Лисицын
Комментарий скрыт
Дело в том, что подобные карточки дают в 1 случае из 10. Особенно учитывая что игрок Брайтона сам откинул мяч в ноги Райсу.
Правила трактуются избирательно. "Своим всё, чужим - закон."
+21
-4
+17
Сака ещё забыл сказать что сам в момент штрафной Брайтона взял в руки и бросил далеко и ничего не получил, где моя карточка реф). А если серьезно то судья поставил себя в абсолютно проигрышное положение, если ты из 4-5 аналогичных моментов, один судишь по другому чем остальные то должен объяснить почему именно этот момент другой, а это невозможно ведь никаких объяснений нет в этой ситуации
+16
-6
+10
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Примеры заработанных левых пенальти приведи.
+13
-3
+10
Ответ Олег Лисицын
Комментарий скрыт
Где ты откидку видел?)
+7
-1
+6
Для тех, кто считает, что уровень судей упал в АПЛ - он наоборот возвысся для тех, кому это выгодно, в том или ином случае. Да, не без обычных ошибок, но сегодняшнее удаление Райса это +2 очка отрыва для Сити, легко сделанные арбитром и за это нужно остранять.
+8
-4
+4
Кидать говном в судей - это удел слабых. Надо обыгрывать соперников вопреки судейским ошибкам. И все прошлогодние и позапрошлогодние сопли болельщиков Арсенала после матчей с Ньюкаслом, АВ и Брентфордом, я списывал на поиск виноватых в хреновой игре команды. Но вот это - уже край. Такого судейства я не видел со времен игр сборной Кореи на пресловутом ЧМ2002... И если этот судья не заряжен, то ему место в сумасшедшем доме т.к. адекватный человек так себя не ведёт
+4
0
+4
Ответ DolJun
в апл тейлор продолжает судить уже который сезон. о какой последовательности речь? последовательность английских судей проявляется только в том, что почти все решения трактуются в пользу ман сити. будь на месте райса родри - судья бы даже не пикнул. тому разрешено фолить, срывать чужие атаки - и никакой реакции не следует
с судейской помощью пеп всегда силен на дистанции.
+9
-5
+4
Ответ DolJun
в апл тейлор продолжает судить уже который сезон. о какой последовательности речь? последовательность английских судей проявляется только в том, что почти все решения трактуются в пользу ман сити. будь на месте райса родри - судья бы даже не пикнул. тому разрешено фолить, срывать чужие атаки - и никакой реакции не следует
Вообще, красную бы показали сопернику сити. Дек не менял траектории, он просто шёл, я бы даже сказал, что и откидки никакой не было. И да, я предвзят, несомненно
+7
-4
+3
Фанаты сити лучше молчите ...Ну минусуйте молча...
Чем больше вы говорите-тем больше вгоняете в позор вашу позорную команду..Хотя вам не привыкать.
+4
-2
+2
Ответ morphvirg
Странно, но ты больше всех негодуешь)) Даже фанаты Арсенала спокойно реагируют.
Так сначала Ливерпуль так убивали, сейчас Арсенал, пару очков там, пара очков тут и вот Сити снова впереди всех
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Ответ morphvirg
Странно, но ты больше всех негодуешь)) Даже фанаты Арсенала спокойно реагируют.
Я устал от этого..Из года в год вижу это позорство...
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Ответ vladimir.kostrichko
Фанаты сити лучше молчите ...Ну минусуйте молча... Чем больше вы говорите-тем больше вгоняете в позор вашу позорную команду..Хотя вам не привыкать.
Странно, но ты больше всех негодуешь)) Даже фанаты Арсенала спокойно реагируют.
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Ответ maran
как всегда арсенал ноет забывая о том что когда судят в их сторону то это другое
по этой желтой что думаете?
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Ответ Милдронат Бромантанов
Для тех, кто считает, что уровень судей упал в АПЛ - он наоборот возвысся для тех, кому это выгодно, в том или ином случае. Да, не без обычных ошибок, но сегодняшнее удаление Райса это +2 очка отрыва для Сити, легко сделанные арбитром и за это нужно остранять.
Не уверен, что Вэст Хем сдался
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Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Да ты любитель фантастики, я смотрю)
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Сити сам себя на единоличное первое место не вытащит, так что ждем подобную непоследовательность еще в матче с Ливерпулем
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-1
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Ой, ну АПЛ и последовательность. Ещё бы про справедливость кто-то сказал
+2
-2
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