Глупое удаление Райса: поймал вторую желтую за откидку мяча – и «Арсенал» потерял очки

«Арсенал» потерял очки с «Брайтоном» (1:1) – ключевым эпизодом стало спорное удаление Деклана Райса на старте второго тайма.

Райс помешал ввести мяч в игру – и получил по ногам

Все случилось при счете 1:0 в пользу «Арсенала» (снова забил Кай Хавертц).

На 49-й минуте Деклан Райс боролся у углового флажка «Брайтона» с Йоэлом Вэлтманом. Судья Крис Кавана зафиксировал нарушение правил со стороны полузащитника лондонцев, что явно не понравилось Райсу. Англичанин развел руками и вместо того, чтобы отойти от мяча на положенное расстояние, слегка задел его, чтобы тот выкатился за пределы поля.

Вэлтман в этот же момент хотел быстро разыграть мяч, но из-за движения Деклана попал ему по ногам.

Райс тут же упал, а Вэлтман, опасаясь наказания – жестами пытался объяснить, что попал по ноге случайно. И когда показалось, что оба уже разошлись без претензий друг к другу, к участникам эпизода подошел судья.

Кавана не увидел нарушения со стороны Вэлтмана, а вот Деклану показал желтую карточку, которая стала для него уже второй в матче! Да-да, англичанин получил удаление за ту самую откидку мяча.

Формально – все по правилам. Но у «Арсенала» вопросы

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган возмущен: «Что это за фигня была? Деклан Райс удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое я когда-либо видел в истории футбола».

Удаление за легкое касание мяча выглядит жестким наказанием. Но формально судья все делал по правилам: еще с прошлого сезона любая откидка наказывается в АПЛ желтой.

Другое дело, что по ходу матчей подобные эпизоды судьи регулярно оставляют без внимания. Букайо Сака после матча не понимал суровости решения: «Мы просто хотим ясности. Жоао Педро выбил мяч в первом тайме за пределы поля и ничего не получил. Дек слегка коснулся мяча и был удален» .

Вскоре после удаления «Брайтон» сравнял счет. Для обеих команд это первая потеря очков в сезоне, а для Райса – первая красная в карьере.

Теперь он пропусти дерби с «Тоттенхэмом». А ведь ранее травмировался и выбыл на несколько недель еще один полузащитник «Арсенала» – новичок Микель Мерино.

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