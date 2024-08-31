Глупое удаление Райса: поймал вторую желтую за откидку мяча – и «Арсенал» потерял очки
«Арсенал» потерял очки с «Брайтоном» (1:1) – ключевым эпизодом стало спорное удаление Деклана Райса на старте второго тайма.
Райс помешал ввести мяч в игру – и получил по ногам
Все случилось при счете 1:0 в пользу «Арсенала» (снова забил Кай Хавертц).
На 49-й минуте Деклан Райс боролся у углового флажка «Брайтона» с Йоэлом Вэлтманом. Судья Крис Кавана зафиксировал нарушение правил со стороны полузащитника лондонцев, что явно не понравилось Райсу. Англичанин развел руками и вместо того, чтобы отойти от мяча на положенное расстояние, слегка задел его, чтобы тот выкатился за пределы поля.
Вэлтман в этот же момент хотел быстро разыграть мяч, но из-за движения Деклана попал ему по ногам.
Райс тут же упал, а Вэлтман, опасаясь наказания – жестами пытался объяснить, что попал по ноге случайно. И когда показалось, что оба уже разошлись без претензий друг к другу, к участникам эпизода подошел судья.
Кавана не увидел нарушения со стороны Вэлтмана, а вот Деклану показал желтую карточку, которая стала для него уже второй в матче! Да-да, англичанин получил удаление за ту самую откидку мяча.
Формально – все по правилам. Но у «Арсенала» вопросы
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган возмущен: «Что это за фигня была? Деклан Райс удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое я когда-либо видел в истории футбола».
Удаление за легкое касание мяча выглядит жестким наказанием. Но формально судья все делал по правилам: еще с прошлого сезона любая откидка наказывается в АПЛ желтой.
Другое дело, что по ходу матчей подобные эпизоды судьи регулярно оставляют без внимания. Букайо Сака после матча не понимал суровости решения: «Мы просто хотим ясности. Жоао Педро выбил мяч в первом тайме за пределы поля и ничего не получил. Дек слегка коснулся мяча и был удален».
Вскоре после удаления «Брайтон» сравнял счет. Для обеих команд это первая потеря очков в сезоне, а для Райса – первая красная в карьере.
Теперь он пропусти дерби с «Тоттенхэмом». А ведь ранее травмировался и выбыл на несколько недель еще один полузащитник «Арсенала» – новичок Микель Мерино.
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В комментах некоторые защищают судью и говорят, что он судил «по правилам». Я не болельщик Арсенала, но это грубая ошибка. Если мы говорим про буквоедские правила, то 1) игрок Брайтона не установил мяч на точке нарушения и откинул его вперед, а потом 2) пытался ввести катящийся мяч. С этой точки зрения Райс «сфолил» после соперника и судья должен был попросить защитника перебить, желательно передвинув мяч назад.
С точки зрения реально применяемых правил Райс просто возвращался назад во время остановки игры, почувствовал, как к его ноге прикатился мяч и слегка катнул его в сторону, а потом защитник Брайтона целенаправленно ударил по ноге со злости и сделал вид, что ему мешали разыгрывать. Судья на это повелся и вместо очевидной желтой за удар выборочно отнесся к правилам и удалил Райса. В улыбке Каваны чувствовалось, что он решил потешить свое судейское эго такой тонкой, на его взгляд, трактовкой эпизода.
Некомпетентность судьи подчеркивает другой момент, где за более явную откидку игрока Брайтона он не показал желтой – главное правило последовательности судейства было нарушено. Кстати, об этом моменте после игры упомянул Сака. Удаление никак нельзя оправдать, де-юре и де-факто первым нарушал игрок Брайтона, а судью должны дисквалифицировать за безумную ошибку. Хуже всего, что он не понимает ни правил, ни футбола – вредит абсолютно бескорыстно.
1. После нарушения правил с какой точки разыгрывается мяч?
2. Можно ли разыгрывать по катящемуся мячу?
Человек, который статью писал, видимо в футболе вообще не разбирается. Даже если Райс и видел и откидывал мяч, то мяч подвинулся см на 15. Это не нарушение на ВТОРУЮ ЖК. Тут надо дико захотеть, чтобы дать карточку в принципе, не говоря о том, что вторую.