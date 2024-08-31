Владимир Слишкович: «После «Спартака» были предложения из России и из-за рубежа, но они не заинтересовали. Если будет интересный проект, я готов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Балтика Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович рассказал о предложениях работы после «Спартака».

«У меня было несколько предложений после «Спартака», но меня они не заинтересовали. Предложения были и из России, и из-за рубежа. Сейчас я смотрю футбол и жду интересный вариант.

У меня нет паузы в карьере, если появится клуб с интересным проектом, то, конечно, я готов работать.

«Балтика»? Не знаю, кто пускает эту информацию. Со мной никто не контактировал, я ничего об этом не знаю», – сказал бывший тренер «Спартака».

Слишкович опроверг конфликт с Соболевым: «Сашу хотят показать человеком, который думает только о себе, – это некорректно. Никогда не имел с ним проблем»

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5 комментариев
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ФК Пари НН нуждается .
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Балтика? Пожалуй выпью… 😂
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В полку Джикии и Миранчука прибыло. Предложений много, но мы пока думаем. А тем временем уже почти треть чемпионата прошла
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