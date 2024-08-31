Владимир Слишкович: «После «Спартака» были предложения из России и из-за рубежа, но они не заинтересовали. Если будет интересный проект, я готов»

Владимир Слишкович рассказал о предложениях работы после «Спартака».

«У меня было несколько предложений после «Спартака», но меня они не заинтересовали. Предложения были и из России, и из-за рубежа. Сейчас я смотрю футбол и жду интересный вариант.

У меня нет паузы в карьере, если появится клуб с интересным проектом, то, конечно, я готов работать.

« »? Не знаю, кто пускает эту информацию. Со мной никто не контактировал, я ничего об этом не знаю», – сказал бывший тренер « ».

Слишкович опроверг конфликт с Соболевым: «Сашу хотят показать человеком, который думает только о себе, – это некорректно. Никогда не имел с ним проблем»