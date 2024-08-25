Мостовой о замене Мартинса в 1-м тайме с «Зенитом»: «Станкович всю жизнь в футболе, наверняка должен чувствовать. В «Спартаке» был человек по объявлению последние два года»

Александр Мостовой указал на богатый футбольный опыт Деяна Станковича.

Главный тренер « » заменил получившего желтую карточку в конце первого тайма матча с «Зенитом» (0:0).

– прочувствовал замену Мартинса?

– Возвращаемся к тому, о чем я говорил на протяжении двух последних лет, когда в «Спартаке» был человек по объявлению.

Станкович всю жизнь в футболе, наверняка он должен чувствовать что-то или понимать. Он футбольный человек, конечно, он угадал с заменой.

Так и бывает, что люди отдают всю жизнь футболу, чтобы где-то что-то увидеть и подсказать. Для меня ничего удивительного нет, я сам всю жизнь в футболе, – заявил бывший полузащитник сборной России.