Мостовой о замене Мартинса в 1-м тайме с «Зенитом»: «Станкович всю жизнь в футболе, наверняка должен чувствовать. В «Спартаке» был человек по объявлению последние два года»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Советский спорт Кристофер Мартинс Перейра Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой указал на богатый футбольный опыт Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» заменил получившего желтую карточку Кристофера Мартинса Перейру в конце первого тайма матча с «Зенитом» (0:0).

Станкович прочувствовал замену Мартинса?

– Возвращаемся к тому, о чем я говорил на протяжении двух последних лет, когда в «Спартаке» был человек по объявлению.

Станкович всю жизнь в футболе, наверняка он должен чувствовать что-то или понимать. Он футбольный человек, конечно, он угадал с заменой.

Так и бывает, что люди отдают всю жизнь футболу, чтобы где-то что-то увидеть и подсказать. Для меня ничего удивительного нет, я сам всю жизнь в футболе, – заявил бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
💊💊
+59
0
+59
Карцева вспомнил, с его нетленкой "Давно ли я в футболе":
"Давно ли я в футболе? Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе... Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю".
+35
0
+35
Бедный Абаскаль)Сашка ,будет его вспоминать до конца дней )
+31
0
+31
Тот случай, когда Мостовой ничего не может предъявить обладателю ЛЧ и 6-ти чемпионств в сериале. Станкович, возможно, и чеканит покруче. Спартак спецом такого тренера подобрал?
+26
-1
+25
Может у него Абаскаль жену увёл или гадил под дверь? Кто знает что царю так он поперёк горло стоит?)
+26
-2
+24
Ответ Петр Оскерко
Тот случай, когда Мостовой ничего не может предъявить обладателю ЛЧ и 6-ти чемпионств в сериале. Станкович, возможно, и чеканит покруче. Спартак спецом такого тренера подобрал?
это одно из самых умных решений Спартака в этом веке, как и Локо с тренером тоже попал в точку. Плюс Личка тоже неплох (хотя до конца не ясно, как он справится в большом клубе. По Николичу рано что-то говорить, надо сначала увидеть первый сезон до конца)

Даже не вспомню, когда во всех клубах Москвы было столь хорошо с тренерами. Особенно приятно, что компанию Галактионову составляют три славянина.

Это говорит о чём? Управление в клубах стало лучше и качественнее, чемп растёт и развивается даже в сложных условиях. Плюс фора для Зенита сокращается, лига приходит в баланс. Честное судейство уже есть, баланс в тренерах тоже есть. В составах всё так же понемногу налаживается (в Локо и Спартаке хорошие новички, реанимировались с норм тренером Умяров и Угалде), хотя в Динамо нет трансферов, что беспокоит. Думаю, уже в следующем году мы увидим и поймём, что лига стала лучше. Особенно если Ротор или Балтика поднимутся с Первой лиги или Химки с Торпедо местами поменяются.
+14
-4
+10
Ответ Neodim
это одно из самых умных решений Спартака в этом веке, как и Локо с тренером тоже попал в точку. Плюс Личка тоже неплох (хотя до конца не ясно, как он справится в большом клубе. По Николичу рано что-то говорить, надо сначала увидеть первый сезон до конца) Даже не вспомню, когда во всех клубах Москвы было столь хорошо с тренерами. Особенно приятно, что компанию Галактионову составляют три славянина. Это говорит о чём? Управление в клубах стало лучше и качественнее, чемп растёт и развивается даже в сложных условиях. Плюс фора для Зенита сокращается, лига приходит в баланс. Честное судейство уже есть, баланс в тренерах тоже есть. В составах всё так же понемногу налаживается (в Локо и Спартаке хорошие новички, реанимировались с норм тренером Умяров и Угалде), хотя в Динамо нет трансферов, что беспокоит. Думаю, уже в следующем году мы увидим и поймём, что лига стала лучше. Особенно если Ротор или Балтика поднимутся с Первой лиги или Химки с Торпедо местами поменяются.
После нашей игры посмотрел Барсу с Атлетиком....разницы не увидел, а нет, у нас стадион круче.
+10
-1
+9
Ответ Mike_Podolyan
💊💊
Смешно, когда человек ни разу не бивший по мячу мне тут таблетки предлагает.
+7
0
+7
Ответ Леонид Елшин
Может у него Абаскаль жену увёл или гадил под дверь? Кто знает что царю так он поперёк горло стоит?)
Судя по их воспитанию и поведению, скорее Мостовой мог бы кому-то гадить под дверь. Да и делал бы, но не смог найти адрес Абаскаля.
+9
-3
+6
Ответ Владимир Хоббит
Комментарий скрыт
Муж Карцевой
+5
0
+5
Ответ sidelnikovpp@gmail.com
Интересно, если Мостовой возглавит клуб РПЛ и с ним завоюет медали, что скажут все ???
Сразу на ум приходит бабушка, с предметом от дедушки
+5
-1
+4
Саня, Станкович сперва играл, потом начал тренировать, вот он всю жизнь в футболе. Ты последние 20 лет к футболу отношения не имеешь никакого. Абаскаль хоть тренирует.
+3
0
+3
Ответ Эвициавун)
После нашей игры посмотрел Барсу с Атлетиком....разницы не увидел, а нет, у нас стадион круче.
У них стадион на реконструкции.
И одни только баски, у других 17 летки.
+2
0
+2
Ответ Владимир Хоббит
Комментарий скрыт
Бывший нападающий. Выступал в паре с Ильченко.
+2
0
+2
О, а мы волновались, что про Абаскаля не вспомнил. Фух, все в порядке😂
+4
-2
+2
Ключевые слова: Я сам!!!
+2
0
+2
Саша, ты забыл еще сказать про деньги! )) Касаемо замены Мартинса и других - всё элементарно: люди на карточках, могли получить вторую и удалиться! Их любой тренер обязан был поменять. Что тут гениального?! )
+1
0
+1
Интересно, что плохого сделал Абаскаль Мостовому? На ногу наступил или сказал что не знает кто такой Мостовой? В каждом интервью полощет. Угомонился бы, испанец уехал домой.
+1
0
+1
Интересно, если Мостовой возглавит клуб РПЛ и с ним завоюет медали, что скажут все ???
+3
-2
+1
Ответ arspurs9
Судя по их воспитанию и поведению, скорее Мостовой мог бы кому-то гадить под дверь. Да и делал бы, но не смог найти адрес Абаскаля.
Вполне реально себе представил, как Мост ищет адрес Абаскаля, чтобы нагадить, и еще сказать ему лично про нефутбольного человека ))))
+2
-1
+1
Ответ Mike_Podolyan
💊💊
🫲🏼
+1
0
+1
Ответ Владимир Хоббит
Комментарий скрыт
это, как написано в интернете, "сатирик и артист эстрады Роман Карцев"
я тоже не знал, кто это, но паста очевидно достойна того, чтобы погуглить её автора
0
0
0
Мартинс просто пошел чеканить.
0
0
0
Совершенно верно, точно сказано!
0
0
0
Я так понял 🤡: началась стадия "вернулись править" 🤣
0
0
0
Мартинс хороший игрок, быстрый, техничный. Не понимаю набросов на него. В Спартаке валом других некчемных игроков.
0
0
0
Но здесь царь всё по факту сказал. Абаскаль постоянно игрокоавна карточках до упора держал, будто специально называясь на красную, чтоб потом поныть про судейство. Станкович очень грамотно сработал, ни чета убогому Вегану. Хотя Семак, вроде, тоже всю жизнь в футболе, а толку никакого. Сколько он так игроков вовремя не сменил, и тех выгнали с поля? Кузяев с Локо, Клаудиньо с КС, вот теперь Эракович со Спартаком. Тренер, который даже на своих ошибках годами не учится, это не тренер. Гнать в три шеи!
0
0
0
Ну, про себя любимого как не сказать... 😅
0
0
0
Теперь комменты мостового уже не кажутся таким бредом
0
0
0
Мостовой знает, что Мартинс из Люксембурга а? Где супер аналитега!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий