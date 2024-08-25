Мостовой о замене Мартинса в 1-м тайме с «Зенитом»: «Станкович всю жизнь в футболе, наверняка должен чувствовать. В «Спартаке» был человек по объявлению последние два года»
Александр Мостовой указал на богатый футбольный опыт Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» заменил получившего желтую карточку Кристофера Мартинса Перейру в конце первого тайма матча с «Зенитом» (0:0).
– Станкович прочувствовал замену Мартинса?
– Возвращаемся к тому, о чем я говорил на протяжении двух последних лет, когда в «Спартаке» был человек по объявлению.
Станкович всю жизнь в футболе, наверняка он должен чувствовать что-то или понимать. Он футбольный человек, конечно, он угадал с заменой.
Так и бывает, что люди отдают всю жизнь футболу, чтобы где-то что-то увидеть и подсказать. Для меня ничего удивительного нет, я сам всю жизнь в футболе, – заявил бывший полузащитник сборной России.
"Давно ли я в футболе? Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе... Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю".
Даже не вспомню, когда во всех клубах Москвы было столь хорошо с тренерами. Особенно приятно, что компанию Галактионову составляют три славянина.
Это говорит о чём? Управление в клубах стало лучше и качественнее, чемп растёт и развивается даже в сложных условиях. Плюс фора для Зенита сокращается, лига приходит в баланс. Честное судейство уже есть, баланс в тренерах тоже есть. В составах всё так же понемногу налаживается (в Локо и Спартаке хорошие новички, реанимировались с норм тренером Умяров и Угалде), хотя в Динамо нет трансферов, что беспокоит. Думаю, уже в следующем году мы увидим и поймём, что лига стала лучше. Особенно если Ротор или Балтика поднимутся с Первой лиги или Химки с Торпедо местами поменяются.
И одни только баски, у других 17 летки.
я тоже не знал, кто это, но паста очевидно достойна того, чтобы погуглить её автора