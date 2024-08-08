Экс-агент Мингелья: «Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 140 млн евро, но клуб выбрал Дембеле. За такие ошибки расплачиваются в будущем, догнать «Реал» будет непросто»

Хосеп Мария Мингелья заявил, что «Барса» ошиблась, отказавшись от Килиана Мбаппе.

– Семь лет назад вы предлагали «Барселоне». Опасаетесь ли вы того, что он перешел в «Реал»?

– «Барса» могла подписать Мбаппе за 140 миллионов, но они предпочли . Совершая подобные ошибки, вы расплачиваетесь за них впоследствии. Тренерский штаб тогда посчитал, что Дембеле больше подходит системе «Барсы».

«Барса» уже совершала такие серьезные ошибки в прошлом. В Нью-Йорке я договорился с , но «Барса» предпочла Стива Арчибальда. На следующий год [Санчес] перешел в «Реал», и они выиграли чемпионат пять раз подряд.

Я не опасаюсь, но на текущий момент «Реал» потенциально превосходит «Барсу». Не только благодаря Мбаппе, но и за счет стадиона, бизнес-менеджмента, президента, который обладает огромной властью, бюджета... Догнать « » будет непросто, – сказал бывший агент.