Экс-агент Мингелья: «Мбаппе мог перейти в «Барсу» за 140 млн евро, но клуб выбрал Дембеле. За такие ошибки расплачиваются в будущем, догнать «Реал» будет непросто»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Уго Санчес агенты Стив Арчибалд Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Хосеп Мария Мингелья заявил, что «Барса» ошиблась, отказавшись от Килиана Мбаппе.

– Семь лет назад вы предлагали Килиана Мбаппе «Барселоне». Опасаетесь ли вы того, что он перешел в «Реал»?

– «Барса» могла подписать Мбаппе за 140 миллионов, но они предпочли Дембеле. Совершая подобные ошибки, вы расплачиваетесь за них впоследствии. Тренерский штаб тогда посчитал, что Дембеле больше подходит системе «Барсы».

«Барса» уже совершала такие серьезные ошибки в прошлом. В Нью-Йорке я договорился с Уго Санчесом, но «Барса» предпочла Стива Арчибальда. На следующий год [Санчес] перешел в «Реал», и они выиграли чемпионат пять раз подряд.

Я не опасаюсь, но на текущий момент «Реал» потенциально превосходит «Барсу». Не только благодаря Мбаппе, но и за счет стадиона, бизнес-менеджмента, президента, который обладает огромной властью, бюджета... Догнать «Мадрид» будет непросто, – сказал бывший агент.

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31 комментарий
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Реал то догнать можно а вот мозг Переса сомневаюсь, этот человек словно играет в менеджер с читами
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Ответ Streetbor
Мбаппе мечтал перейти в Реал, но перешёл бы в Барсу. Охотно верю, инсайды на уровня Карпа 🍶
В детстве Ней болел за Реал но перешел в Барсу Вини болел за Барсу но перешел в Реал таких примеров много, когда тебя зовет самые гигантские клубы мира сложно им отказать хоть ты фанат одного из клубов, они все таки профессионалы.
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Ответ Бацька
Мбаппе ещё никак себя не показал в Реале, да и на чемпионате Европы выглядел бледно. Не факт, что и в Барсе бы заиграл в итоге. Ему скоро уже 26 лет, а это пиковый возраст для футболиста и многие сбавляют после этого. Плюс у Барсы есть свои игроки в атаке ещё и моложе лет на 5-7. Поэтому Мбаппе хорошо, но качество его игры в дальнейшем под большим вопросом.
Криш перешел в 27!
Уокер в 34 самый быстрый в АПЛ
Тут только в мотивации будет вопрос, если он будет пахать то Черепашка сможет многое, талант есть.
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Диарея как обычно))
Спортивный директор Монако в 17 году сказал Мбаппе, что они получили от Реала предложение на 120 млн и не имеют права от такого отказываться. Мол, деньги огромные и клуб твоей мечты, однако черепаха выбрал Париж
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Не гони лошадей Мингелья.
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Ответ rezident61
Зато у Барсы есть рычаги!
и гвинеец!
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Ответ Бацька
Мбаппе ещё никак себя не показал в Реале, да и на чемпионате Европы выглядел бледно. Не факт, что и в Барсе бы заиграл в итоге. Ему скоро уже 26 лет, а это пиковый возраст для футболиста и многие сбавляют после этого. Плюс у Барсы есть свои игроки в атаке ещё и моложе лет на 5-7. Поэтому Мбаппе хорошо, но качество его игры в дальнейшем под большим вопросом.
Скорость ниже станет. Арсенал его возможностей не сказать, чтоб широчайший. Это не Криштиану, который фанатично развивал в себе все качества, что мог... Мбаппе прикольнее поторговаться за бабло то с одними, то с другими, в итоге фактически впустую провести лучшие годы в клубном футболе... (ну с учетом того, что в юности его чуть ли не с уровнем Месси/Криштиану сравнивали). Вообще не уверен, что прям будет долго и стабильно феерить в Реале.
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Ответ Иван Булкин
Криш перешел в 27! Уокер в 34 самый быстрый в АПЛ Тут только в мотивации будет вопрос, если он будет пахать то Черепашка сможет многое, талант есть.
Рон пришел в 24 года, кстати. Вот мотивация да. Я думаю ему нужно выйграть Лигу чемпионов, чемпионат мира уже есть
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Ответ ML26
Диарея как обычно)) Спортивный директор Монако в 17 году сказал Мбаппе, что они получили от Реала предложение на 120 млн и не имеют права от такого отказываться. Мол, деньги огромные и клуб твоей мечты, однако черепаха выбрал Париж
И правильно сделал , слишком молодой не хотел скамейку полировать или как эдегор по арендам потеряться
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Ответ Streetbor
Мбаппе мечтал перейти в Реал, но перешёл бы в Барсу. Охотно верю, инсайды на уровня Карпа 🍶
так мбаппе сам в свое время говорил, что хотел бы играть за барсу
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Ответ <Inter>
он за 180 в ПСЖ ушёл. Какие ещё 140 млн?
Ну 40 миллионов из 180 стоила аренда на сезон 17-18, а 2018 уже полноценно купили.
ПСЖ так сделал для обхода ФФП.
Так что Барса могла спокойна купить его за 140.
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Ответ Мохнатый55
Тогда Мбаппе было 18 лет и вряд ли его зарплата была бы больше, чем дали Дембеле.
Он уже тогда хотел много и псж ему насыпал.
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Ответ BurBon
Если бы Барса его тогда взяла, то ситуация с финансами была бы еще хуже после Барто.
Тогда Мбаппе было 18 лет и вряд ли его зарплата была бы больше, чем дали Дембеле.
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Ответ Мохнатый55
Это известная история. Салаха еще могли взять, но тогдашнее руководство сработало в корне неправильно.
Если бы Барса его тогда взяла, то ситуация с финансами была бы еще хуже после Барто.
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Ответ Coongur
Скорость ниже станет. Арсенал его возможностей не сказать, чтоб широчайший. Это не Криштиану, который фанатично развивал в себе все качества, что мог... Мбаппе прикольнее поторговаться за бабло то с одними, то с другими, в итоге фактически впустую провести лучшие годы в клубном футболе... (ну с учетом того, что в юности его чуть ли не с уровнем Месси/Криштиану сравнивали). Вообще не уверен, что прям будет долго и стабильно феерить в Реале.
У Роналду лучше игра головой ,без таких навыков Мбаппе конечно будет трудно трансформировать в нападающего
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Дебелее — переоценёныш
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все так, у Барсы было все, чтобы стать доминирующим клубом еще лет на 10... ну, кроме нормального менеджмента, как выяснилось
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Лапша , изначально было понятно что мбаппе гораздо круче
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Венгер: 10 лет назад Арсенал мог купить Мбаппе, но канониры предпочли другого футболиста.☝️
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Дембеле, конечно, не очень.
Но ошибка ли не приглашение Мбаппе, это ещё посмотреть нужно
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Мбаппе мечтал перейти в Реал, но перешёл бы в Барсу. Охотно верю, инсайды на уровня Карпа 🍶
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Ух не к добру эти все дифирамбы Реалу… Мадрид обычно хорош тогда, когда в них никто не верит
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