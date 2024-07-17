«Должны быть «Золотой мяч» и «Золотой мяч для Месси». Отдать Родри – справедливо, он лучший полузащитник Европы». Тренер «Химок» Артига о награде

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Франк Артига считает, что Родри должен получить «Золотой мяч» в 2024 году.

«Всегда говорю, что должны быть две премии – «Золотой мяч» и «Золотой мяч для Месси». Лео сейчас не выступает в топ-лигах, но он выиграл Кубок Америки.

Поэтому должна быть отдельная премия для Месси и отдельная для футболистов, которые заслуживают эту награду по проведенному сезону.

Нет никаких сомнений, что Родри провел выдающийся сезон как в «Манчестер Сити», так и в сборной Испании. Он лучший полузащитник в Европе прямо сейчас.

Обычно, конечно, награда достается нападающим. У испанцев «Золотой мяч» получал только Луис Суарес. Было бы очень справедливо, если бы «Золотой мяч» сейчас достался Родри», – сказал испанский главный тренер «Химок».

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й

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48 комментариев
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Ёлки палки, в 33 года тебе нечем больше заниматься, чем писать тонну текста насколько Месси крутой?
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И тэфи для генича
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+12
Ответ Великий Алонсо
Что он несёт?
Базу!
+17
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+11
Ответ Mike 60
Комментарий удален пользователем
Луис Суарес Мирамонтес, испанский форвард игравший в 50/60-х годах, и он единственный испанец выигравший зм.
+8
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+7
Что интересно…..сами сватайте для Месси золотой мяч и сами спорите….а Месси сам в шоке в непонятках
+8
-1
+7
Еще по одному ЗМ для Инфантино, судейской бригаде ЧМ-2022 и чиновникам, которые составляли турнирную сетку на Копа Америка 2024.
+24
-20
+4
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Просто уровень лиги у Месси это как 3 дивизион Италии или Испании. У Криша тоже самое. И оба в сборных не были лучшими. Ну, давай ЗМ отдадим Алексею Медведеву который в свои 47 забивает по сотке за год.
+7
-3
+4
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Вам угашеным уже ничего не поможет! Какой 9? Там 8,7 быть не должно было
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-10
+4
ЗМ для Месси это что-то новое уже от фанатиков пешехода
+12
-8
+4
Вручать Золотой мяч кому-то за пределами сильнейшей лиги мира - РПЛ - это нонсенс.
+7
-3
+4
Ответ Moffo
Кстати неочевидный выбор в этом году будет из тройки Родри, Белл и Вини. Но кажется что отдадут Беллингему по совокупности
Без шансов для всех возьмёт Винисиус. Эту кампанию начали еще в прошлом сезоне, даже фильм про этого мученика снимают, найковские рекламы и тд, так что это будет вишенкой на торте. Плюс европейцы значительное меньшинство, остальные все проголосуют за черного борца с расизмом. К сожалению…
+6
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Тренер легендарных Химок имеет право так говорить.
Заслужил!
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Ответ Zver
ахахах, хорошо потроллил предголевого-сканировщика)
Потролил он как раз недоголевого и нулевого понтореза из Насра.. А также его любителей.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🍓
+6
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+2
ЗМ получит тот, кто меньше всего болтает и кривляется на поле.. Это Месси.. А-ха-ха-ха.. ☝️🤪
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Ответ Александр Быков
Ёлки палки, в 33 года тебе нечем больше заниматься, чем писать тонну текста насколько Месси крутой?
Такова «работа»…
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Ответ Александр Быков
Ёлки палки, в 33 года тебе нечем больше заниматься, чем писать тонну текста насколько Месси крутой?
Уж на возраст мог бы и не пинять
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Ответ Гномович!
Еще по одному ЗМ для Инфантино, судейской бригаде ЧМ-2022 и чиновникам, которые составляли турнирную сетку на Копа Америка 2024.
И ещё один ЗМ школьникам, которые выдержали эти тяжелые испытания в виде победы ненавистного игрока на ЧМ и на Копе)
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Ответ Никого_нет
Еще один свидетель секты обводок в центре и красивой ходьбы по полю, больные… А че они так в прошлом сезоне мячик Родри не отдавали ?? когда они с Холандом в равной степени достойны были
Кто "они"? С кем ты там в комнате?
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Любой ЗМ, отданный не только за голы, это уже событие
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Комментарий удален пользователем
Ответ Dmitriy Racheev
И тэфи для генича
Давай не будем разделять этот замечательный тандем, ШняГенич должен получить Тэфи, арендовать теплоход и отправиться в круиз по Волге
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Ответ Блуждающий странник
Ты рофлишь или серьёзно? Иногда просто сложно осознать, что кто-то это всерьёз пишет. Хотя ник вроде намекает..
Эмм.. За последние 20 лет ни один игрок и близко не находился рядом с Лео, если говорить только про футбол. Статистику Авейрыча можешь не пересылать. На любой позиции можно найти игрока-функцию лучше остальных. Но Месси — это человек-оркестр. Причем все за что бы он не брался он там лучший.
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