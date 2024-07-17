Франк Артига считает, что Родри должен получить «Золотой мяч» в 2024 году.

«Всегда говорю, что должны быть две премии – «Золотой мяч» и «Золотой мяч для Месси». Лео сейчас не выступает в топ-лигах, но он выиграл .

Поэтому должна быть отдельная премия для Месси и отдельная для футболистов, которые заслуживают эту награду по проведенному сезону.

Нет никаких сомнений, что Родри провел выдающийся сезон как в « », так и в сборной . Он лучший полузащитник в Европе прямо сейчас.

Обычно, конечно, награда достается нападающим. У испанцев «Золотой мяч» получал только Луис Суарес. Было бы очень справедливо, если бы « » сейчас достался Родри», – сказал испанский главный тренер «Химок».

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й