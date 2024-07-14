17-летний Ямаль сделал 4-й голевой пас на Евро – в финале. Испанец лидирует в списке ассистентов

Теги Сборная Англии по футболу Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Нико Уильямс Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль вышел на чистое первое место в списке ассистентов на Евро-2024.

Вингер сборной Испании сделал голевой пас Нико Уильямсу в матче с Англией в финале турнира.

Теперь на счету представляющего «Барселону» футболиста 4 результативные передачи на чемпионате Европы. Он оторвался от нидерландского хавбека Хави Симонса, у которого 3 ассиста.

Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев
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4 ассиста за один ЧЕ в 16-17 лет - это невероятно фантастический результат !

Пусть травмы обойдут Ламина стороной, пожалуйста !
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малой очень круто играет.. повезло Барсе с ним
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Ямаль будет признан лучшим игроком турнира это 100%
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Ответ Айтуар Куат
Комментарий скрыт
При всем уважение к Ямалю, ему до Месси как до луны пешком! Месси это феномен!
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Ответ vtsch4svws
Где-то плачет криш
О, плюсики решил срубить, сравнив лучшего бомбардира в истории футбола с молодым талантом, играющим первый сезон?
Дети такие дети....
+15
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Ответ Burel
фанатики судейского проекта из Мадрида в ярости 😂
Да хорош их каждый раз вспоминать
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Ответ Kubinec_
малой очень круто играет.. повезло Барсе с ним
Это не везение, а школа.
Но легче, конечно, вываливать мешки денег из казны за готовых звезд
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Дай Бог Ламину здоровья и не зазвездится
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Саутгейт конечно – 🤡
Менять в такой игре топового Кейна, который может в любой момент зарешать, при этом оставляя на поле 4 игрока центра поля, это проигрывая 0-1. Зачем того же Гордона взял на турнир непонятно, или столько запасных игроков центра поля, в место тому же Грилишу не нашлось.
Ямаль ультрахорош, пока писал коммент один раз просто простил, сыграв для этого очень красиво, в остальное время постоянно создавал остроту.
Наконец-то хоть Майну этого убрал, хотя бы Палмера выпустил...
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Это заявка на MVP турнира
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Главное, чтобы не зазведился в таком молодом возрасте
Тогда может стать очень высококлассным игроком, удачи ему
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Ламин - чемпион Евро 24!!!
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Ответ Айтуар Куат
Комментарий скрыт
чтоооо??)))))
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Ответ Burel
Всё величие сборной Испании связаны с Барсой
С Реал Сосьедадом ты имел ввиду
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Ответ Одесса мама Ростов папа
Ямаль будет признан лучшим игроком турнира это 100%
Всё величие сборной Испании связаны с Барсой
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Ответ Айтуар Куат
Феномен который 8 раз подряд вылетал с Лч
я вас не знаю
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В стиле Месси: не получается забить из-за опеки - раздавай голевые
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Какой же мейну дно
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гений!!!!!
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