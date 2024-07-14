17-летний Ямаль сделал 4-й голевой пас на Евро – в финале. Испанец лидирует в списке ассистентов

Ламин Ямаль вышел на чистое первое место в списке ассистентов на Евро-2024.

Вингер сборной сделал голевой пас в матче с Англией в финале турнира.

Теперь на счету представляющего «Барселону» футболиста 4 результативные передачи на чемпионате Европы. Он оторвался от нидерландского хавбека Хави Симонса, у которого 3 ассиста.

Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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