17-летний Ямаль сделал 4-й голевой пас на Евро – в финале. Испанец лидирует в списке ассистентов
Ламин Ямаль вышел на чистое первое место в списке ассистентов на Евро-2024.
Вингер сборной Испании сделал голевой пас Нико Уильямсу в матче с Англией в финале турнира.
Теперь на счету представляющего «Барселону» футболиста 4 результативные передачи на чемпионате Европы. Он оторвался от нидерландского хавбека Хави Симонса, у которого 3 ассиста.
Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Пусть травмы обойдут Ламина стороной, пожалуйста !
Дети такие дети....
Но легче, конечно, вываливать мешки денег из казны за готовых звезд
Менять в такой игре топового Кейна, который может в любой момент зарешать, при этом оставляя на поле 4 игрока центра поля, это проигрывая 0-1. Зачем того же Гордона взял на турнир непонятно, или столько запасных игроков центра поля, в место тому же Грилишу не нашлось.
Ямаль ультрахорош, пока писал коммент один раз просто простил, сыграв для этого очень красиво, в остальное время постоянно создавал остроту.
Наконец-то хоть Майну этого убрал, хотя бы Палмера выпустил...
Тогда может стать очень высококлассным игроком, удачи ему