Хамес сделал 6 передач в 5 матчах Кубка Америки. Капитан Колумбии превзошел результат Месси в 2021 году (5 ассистов)

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Хамес Родригес Джефферсон Лерма Футбол

Хамес Родригес сделал шестую голевую передачу на Кубке Америки.

Сборная Колумбии вышла в финал турнира, обыграв команду Уругвая (1:0) в полуфинальном матче.

На 39-й минуте игры Джефферсон Лерма забил гол после передачи Хамеса Родригеса.

Этот ассист стал шестым для 32-летнего хавбека колумбийской команды в пяти встречах этого турнира

Таким образом, Хамес стал первым футболистом с 2011 года, который сделал шесть голевых передач на Кубке Америки.

Также полузащитник превзошел результат Лионеля Месси, сделавшего пять ассистов на турнире в 2021 году.

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20 комментариев
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Ответ bbear4ks
в заголовке не хватает слова "голевых" перед передач....
Верно, а то выглядит как статистика Кокорина в Фиорентине
+24
0
+24
Крутой турнир для Хамеса, 1+6 в 5 играх. У Месси было 4+5 в 7 играх в 2021 году. Заберет мвп Копы скорее всего, если Лаутаро не сделает хет-трик в финале.
+17
-4
+13
в заголовке не хватает слова "голевых" перед передач....
+9
-1
+8
Ответ Kanye East_1116222356
Объективно лучший игрок Копы. Но в финале кое-кто забьёт пенку и получит MVP🤡
Разве Роналду играет в Копа Америка?:)
+21
-13
+8
Ну давай теперь в топ клуб. Реал там, Бавария...
+5
0
+5
Есть еще порох в пороховницах у Хамеса!
+1
0
+1
Хаммер тайм!
+1
0
+1
Ответ Dallas Texas
Вот и весь уровень Копы, хамес непонятно где играющий, вернулся спустя сто лет и снова лучший и даже рекорды пешехода бьёт. Месси ещё не мог взять этот турнир сколько времени, а он ещё проводился через год. Тем ещё более впечатляющей выглядит победа Роналду на евро 2016. Только он мог ее добыть с серой командой, великий игрок! И чемпионат мира возьмёт в 2026! Все шансы будут. И на Олимпиаду надо ехать в 2028, закрывать гештальт!
Вот и весь уровень евро. 16 летний тинейджер и игрок Атлетика разорвали всех фаворитов.
+2
-1
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Поздравляем!.. Но победа на КА будет важнее статы.. ☝️
+3
-3
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👍💪👏👏👏
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Ответ Iamliam
Крутой турнир для Хамеса, 1+6 в 5 играх. У Месси было 4+5 в 7 играх в 2021 году. Заберет мвп Копы скорее всего, если Лаутаро не сделает хет-трик в финале.
Хамес и сам крутой.
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