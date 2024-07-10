Александр Соболев: «Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев описал, как прошел его день.

Сегодня сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» не смогли договориться о его трансфере.

«Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе», – написал нападающий красно-белых.

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69 комментариев
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Ну и прекрасненько, Сашенька)
Пусть так все и будет дальше у тебя.
В Тушино, а не в Удельной.
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Покушаешь, пописаешь, поспишь - напиши, мы тут все волнуемся...
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Все болелы Зенита должны быть сегодня рады, вашу команду не пополнил токсичный Дельфин.
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Молодец. Пишет короткими предложениями. Так сложнее. Ошибиться.
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Выиграли все - Соболь сидит на лавке с огромной личкой, зенитовские фанаты не получат из стана Спартака игрока, а сам Спартак держит марку самого "веселого" клуба,ибо если они продадут его - смешают с дерьмом,потому что угробили одного из лидеров,а если оставят - будут платить большую ЗП лавочнику.
Пара пара пам - всё!)))
+9
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Ну и прекрасненько, Сашенька) Пусть так все и будет дальше у тебя. В Тушино, а не в Удельной.
Тот самый трансфер, когда фанаты Спартака ликуют, а фанаты Зенита в печали.)Похоже у нас второй Дзюба подрастает.)
+8
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+6
Ответ dreamstep
Все болелы Зенита должны быть сегодня рады, вашу команду не пополнил токсичный Дельфин.
Все или не все, не знаю. Да и принципиально никогда не говорю за всех, если меня в этом не уполномочили ;) Но рады многие. И я среди их числа.
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0
+5
Я устал. Я ухожу.
+5
0
+5
Ответ dreamstep
Все болелы Зенита должны быть сегодня рады, вашу команду не пополнил токсичный Дельфин.
А мы и рады))) Урааааа!
+6
-1
+5
Я
Продолжу
В
Дельфинарии
+11
-7
+4
Ответ </c/>
юмор так себе в данной ситуации...
Кто за Спартак играл, тот может смеяться и без причины
+9
-5
+4
Видно,что сильно расстроен Саня. Слова :Все хорошо. Держу в курсе - это плохие слова. Обида давит на Саню и придется отбарабанить за Спартак еще 2 года по контракту с выходом на замену. А там друзья Джикия,Дзюба позовут к ним в Медиалигу
+5
-1
+4
Оставайся дома. Дом это очень важно.
+3
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+3
В цирке в Автово прекрасно бы смотрелся.
+4
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ну ничего будет дубль 2 )))) они ждут тебя соболь😂😂😂 ты теперь как Вовчик Быстров будешь🥱🤣
+4
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+2
Теперь, главное, чтобы не просился со своим агентом в Зенит, как Тикнизян, когда те уже подписали нового нападающего (Горшкова, в случае с Тикнизяном).

А так, теперь он нужен Спартаку только на матчи против Зенита, там будет разрывать.
+7
-5
+2
Что он там в курсе держит?
+2
0
+2
Выберите правильный ответ:
Где тренировался сегодня Александр Соболев?
а. В Москва реке
b. Бассейн «SPARTAK»
c. В ванной
d. Река Мойка
+3
-1
+2
как покакаешь отпишись 🤣
+3
-1
+2
Ты главное никуда не переезжай. Москоу твое место, сыночек
+3
-1
+2
Ответ Циник Петербургский
Все или не все, не знаю. Да и принципиально никогда не говорю за всех, если меня в этом не уполномочили ;) Но рады многие. И я среди их числа.
Можете и меня записать во многие. Хейтила и буду хейтить, даже если будет в Зените.
+4
-2
+2
Аминь
+1
0
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Ответ haibr
Горшков и Тикнизян нападающие?))
Попробуй прочитать ещё раз, ты справишься
+5
-4
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Сардинки похавал?
+2
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Покакал?
+2
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Почему бы ему не пойти в Химки?
+1
0
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Не договорились. Наверно анализы плохие.
+2
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Я
Перехожу
В
Другой клуб
+1
0
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Да в этой ситуации пострадал один Соболев теперь гнобить будут с двух сторон
+2
-1
+1
🐬 в Зените! Только позлить мясных? Или что? Нахрен он нужен?
+1
0
+1
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