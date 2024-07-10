Александр Соболев: «Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе»

Александр Соболев описал, как прошел его день.

Сегодня сообщалось, что « » и « » не смогли договориться о его трансфере.

«Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе», – написал нападающий красно-белых.

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