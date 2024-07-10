Александр Соболев: «Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе»
Александр Соболев описал, как прошел его день.
Сегодня сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» не смогли договориться о его трансфере.
«Я потренировался. Приехал домой. Все хорошо. Держу в курсе», – написал нападающий красно-белых.
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Пусть так все и будет дальше у тебя.
В Тушино, а не в Удельной.
Пара пара пам - всё!)))
Продолжу
В
Дельфинарии
А так, теперь он нужен Спартаку только на матчи против Зенита, там будет разрывать.
Где тренировался сегодня Александр Соболев?
а. В Москва реке
b. Бассейн «SPARTAK»
c. В ванной
d. Река Мойка
Перехожу
В
Другой клуб