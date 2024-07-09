Де ла Фуэнте предложил отменить экстра-таймы на крупных турнирах: «Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Игроки будут свежее перед интересными матчами»

Теги Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте предложил частично отменить дополнительные таймы.

Испанец считает, что экстра-таймы можно отменить на крупных турнирах на стадиях вплоть до полуфиналов.

«Я считаю, что на определенных этапах сложных турниров следует отказаться от дополнительного времени. Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах.

Много игр, много минут, игроки работают на пределе своих физических возможностей. Это влияет на зрелищность. Игроки будут более свежими перед самыми интересными матчами, такими как полуфинал и финал», – сказал тренер сборной Испании.

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82 комментария
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В целом, верное рассуждение, но правда тактика англичан становится ещё более устрашающей)
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+56
Ответ Заборостроитель
А я считаю, что надо переигровку финала делать при ничьи, а не серией пенальти решать, кто станет победителем
СМС голосование
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-2
+40
Надо отменить погоню за сверх прибылью,а то бесконечное раздувание турниров и команд в них участвующих..Осталось три игры на Евро,а вспомнить можно пару-тройку игр всего
+14
-1
+13
Ответ Заборостроитель
А я считаю, что надо переигровку финала делать при ничьи, а не серией пенальти решать, кто станет победителем
Было и такое. На ЧЕ-68.
+13
-1
+12
Дополнительное время нужно играть, как в хоккее, в усечённых составах. Не 11 на 11, а 8 на 8. Тогда зрителям точно скучно не будет.
+19
-9
+10
Ответ Hennady
Надо играть до первого гола
и при этом начинать игру с серии пенальти
+10
-2
+8
Ответ Виктор Никитин
предлагаю отменить турниры сборных
Предлагаю отменить футбол. Тогда игроки точно не будут перенапрягаться
+10
-2
+8
Ответ beltravel71
Надо отменить погоню за сверх прибылью,а то бесконечное раздувание турниров и команд в них участвующих..Осталось три игры на Евро,а вспомнить можно пару-тройку игр всего
Я бы согласился, но дерьмово играют сборные, которые попали бы на турнир и без расширения
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+7
А я считаю, что надо переигровку финала делать при ничьи, а не серией пенальти решать, кто станет победителем
+16
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+6
Ответ Dima filimonov
Можно вообще не играть. Собрались бросили монетку. Кому выпало тот дальше прошёл.
монетка уже была, что то новое надо😆можкт пусть : камень, ножницы, бумага😆✌️
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Ответ Hennady
Надо играть до первого гола
Тогда с учетом этого фееричного Евро все футболисты будут просто стоять у своих ворот до пенальти 😀
+5
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Ответ Н.Ф.
Дополнительное время нужно играть, как в хоккее, в усечённых составах. Не 11 на 11, а 8 на 8. Тогда зрителям точно скучно не будет.
Бегать будет тяжело, все таки в хоккее поле сильно меньше и больше проблема для хоккеиста найти зону.В футболе зон много,главное бегать между ними, менять зоны,оставлять, замещать. Им какие то стандарты придумать типо угловых 7 полевых на 6.По три штуки,это хоть к игровому процессу имеет больше отношения чем пенальти
+4
0
+4
Можно вообще не играть. Собрались бросили монетку. Кому выпало тот дальше прошёл.
+4
0
+4
Ответ QWertY
Предлагаю отменить Евро и оставить только ЧМ. Вот тогда игроки точно будут свежими
предлагаю отменить турниры сборных
+7
-3
+4
Ответ dizverst
Пусть играют и развлекают людей, которые платят за это деньги. Совсем уже зажрались. Может, просто монетку будем кидать и выбирать победителей?
все верно
+5
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Не в коем случае. Начнут чаще играть в антифутбол и бить пенки
+5
-2
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Ответ Заборостроитель
А я считаю, что надо переигровку финала делать при ничьи, а не серией пенальти решать, кто станет победителем
В тот же день.
+3
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Ответ человек умелый
Ну будет тогда половина команд сидеть в обороне и тащить ничью
А сейчас они чем занимаются? Только сейчас 75% команд согласны на ничью и пенальти в плей-офф и забивают на игры в групповом.

Право на ничью нужно будет заслужить в групповом, а это целых 3 игры.
Ничья в 1/4 может аукнуться в полуфинале,т.к. она будет идти в общий зачёт очков на всём турнире.
+2
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+2
Ответ QWertY
Предлагаю отменить Евро и оставить только ЧМ. Вот тогда игроки точно будут свежими
Предлагаю симулировать на компьютере все матчи Евро и ЧМ с учетом имеющихся показателей игроков в прошедшем клубном сезоне. А игроки пусть отдыхают и нежатся на пляжах.
+2
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Ответ Marcus-light
СМС голосование
Монетку бросать)
+2
0
+2
Ответ Пирс Морган
А какие критерии "интересности", чтобы решать, когда ставить дополнительное время, а когда не ставить?
меня можно спрашивать
+3
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Ответ beltravel71
Надо отменить погоню за сверх прибылью,а то бесконечное раздувание турниров и команд в них участвующих..Осталось три игры на Евро,а вспомнить можно пару-тройку игр всего
Факт, один из самых несмотрибельных турниров после расширения.
+3
-1
+2
Ответ Н.Ф.
Было и такое. На ЧЕ-68.
В 1968 году бросили монетку в полуфинале Ссср - Италия...и наши проиграли..
+1
0
+1
Ответ Заборостроитель
А я считаю, что надо переигровку финала делать при ничьи, а не серией пенальти решать, кто станет победителем
Какая переигровка еще? Матчи итак тухлые еще и переигрывать. Серия пенальти это и есть интересное шоу для зрителя. Как думаешь почему сейчас нет переигровки? Это неинтересно
+1
0
+1
Ответ Заборостроитель
А я считаю, что надо переигровку финала делать при ничьи, а не серией пенальти решать, кто станет победителем
Серия до четырёх побед.
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
Было и такое. На ЧЕ-68.
https://www.uefa.com/uefaeuro/history/news/0254-0d7b2e383918-069267a71c61-1000--%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80-%D0%B2/
+1
0
+1
Предлагаю отменить Евро и оставить только ЧМ. Вот тогда игроки точно будут свежими
+4
-3
+1
Ответ Hennady
Надо играть до первого гола
Проходили уже. И в овертайме редко забивают голы. Или вообще до первого гола? На пятой минуте забили и по домам.
+1
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Ответ Н.Ф.
Дополнительное время нужно играть, как в хоккее, в усечённых составах. Не 11 на 11, а 8 на 8. Тогда зрителям точно скучно не будет.
Достаточно снять вратарей и голы пойдут :-))))
+1
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Ответ Виктор Войнов
Монетку надо кидать. Всё новое хорошо забытое старое
Монетку ещё подкидывать, силы тратить. Рандом.орг - наше всё 🤣
+1
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