Араухо может пропустить 2 месяца. Защитник «Барсы» и Уругвая травмировал бедро на Кубке Америки

Теги Барселона Ла Лига травмы Сборная Уругвая по футболу Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо может пропустить до двух месяцев из-за травмы бедра.

Игрок «Барселоны» был заменен на 33-й минуте матча 1/4 финала Кубка Америки с Бразилией (0:0, 4:2 по пен.) из-за повреждения задней поверхности бедра, он покидал поле в слезах.

«Зона еще воспалена, поэтому нет смысла проводить более тщательное медицинское обследование», – сообщил источник из штаба сборной Уругвая

Также сообщается, что восстановление Араухо после этого повреждения может занять до 8 недель. Игрок пропустит начало предсезонной подготовки с «Барселоной», которая начнется 10 июля под руководством Ханси Флика.

Кроме того, если медицинские прогнозы подтвердятся, 25-летний защитник пропустит первые туры Ла Лиги в августе. 

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25 комментариев
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Ох, уже предвкушаю следующий сезон
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Продавать его надо , очень травматичный игрок , и последнее время не прогрессирующий , при всем уважении
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Рональд Рональд, что ж с тобой стало: сначала был железным, травм почти не было, а сейчас одна за одной...

Как Флику готовиться к сезону с такими "исходными" - не понятно...
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Ответ Илья Гапеев
Комментарий скрыт
Соберись лучше
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Хотелось бы узнать, с кем Ханси начнёт предсезонку? Гави, Педри, Френки, Араухо - травмы. Кубарси поедет на ОИ. Плюс ещё те кто до сих пор участвует в ЧЕ. Оба Жоао не продляются. Интересно, очень даже.
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Ответ Кирилл
Рональд Рональд, что ж с тобой стало: сначала был железным, травм почти не было, а сейчас одна за одной... Как Флику готовиться к сезону с такими "исходными" - не понятно...
Дак он весь прошлый сезон отыграл полностью почти, там в конце только вроде пару матчей пропустил
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Ответ Илья Гапеев
Дак он весь прошлый сезон отыграл полностью почти, там в конце только вроде пару матчей пропустил
Араухо за последние 2 сезона пропустил 149 дней (110 дней в позапрошлом и 39 дней в прошлом сезонах), за которые было сыграно 31 матч Барселоны и сборной Уругвая
И в прошлом сезоне он в самом начале сезоне пропустил 5 матчей (4 в Ла Лиге и 1 в ЛЧ).
А теперь еще 2 месяца пропустит из-за травмы, полностью уничтожив предсезонную подготовку и начало сезона.

Так что, у Рональда за последнее время серьезная медкарта набирается.
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даже предсезонка не началось а всё уже пошло по езде
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Ответ Vlad Zhadejko
Ох, уже предвкушаю следующий сезон
Вспомни Реал в прошлом сезоне
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Ответ Илья Гапеев
Дак он весь прошлый сезон отыграл полностью почти, там в конце только вроде пару матчей пропустил
В прошлом сезоне он ломался минимум 2 раза.
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