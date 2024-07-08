Араухо может пропустить 2 месяца. Защитник «Барсы» и Уругвая травмировал бедро на Кубке Америки

Рональд Араухо может пропустить до двух месяцев из-за травмы бедра.

Игрок «Барселоны» был заменен на 33-й минуте матча 1/4 финала Кубка Америки с Бразилией (0:0, 4:2 по пен.) из-за повреждения задней поверхности бедра, он покидал поле в слезах.

«Зона еще воспалена, поэтому нет смысла проводить более тщательное медицинское обследование», – сообщил источник из штаба сборной .

Также сообщается, что восстановление после этого повреждения может занять до 8 недель. Игрок пропустит начало предсезонной подготовки с «Барселоной», которая начнется 10 июля под руководством Ханси Флика.

Кроме того, если медицинские прогнозы подтвердятся, 25-летний защитник пропустит первые туры в августе.

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