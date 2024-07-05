Мостовой о Тедеско: «Как Бельгию с такими футболистами может возглавлять случайный человек? Ему не стыдно – такие люди не знают стыда!

Теги премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Евро-2024 Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой раскритиковал тренера Доменико Тедеско.

Сборная Бельгии под руководством специалиста проиграла команде Франции (0:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Кто-то мне привел слова Влада Радимова – дескать, Тедеско обязан уйти сам, потому что сборная Бельгии не должна играть в такой футбол.

Да я, Александр Мостовой, говорю об этом давным-давно! Как сборную Бельгии с такими футболистами может возглавлять случайный человек?!

Команду с такой историей – которую возглавляли когда-то Раймон Гуталс и Ги Тис? Я был в шоке уже от назначения, это нонсенс.

Он в 38 лет, не игравший, садится на лавку – и как выглядит на фоне Роналду и Пепе, играющих на этом чемпионате? Главное, ему не стыдно – такие люди не знают стыда! Лично мне было бы стыдно явиться с конспектом и тренировать команду в гандболе, например. А ему – нет.

Таких персонажей раскусили – ну ладно, пошел дальше. Разумеется, сейчас он должен собрать диски с компьютерными играми, свернуть конспекты и сказать: «Извините, я ухожу». Человек футбола сделал бы так. Но я не удивлюсь, если попытается зацепиться. Еще заработать.

Все, мне надоело говорить про Тедеско на этом чемпионате – слава Богу, он свою работу закончил. Виноват-то даже не Тедеско. Он просто не умеет иначе. Виноваты люди, которые его притащили в сборную!» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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77 комментариев
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Ответ songbilong
Я конечно извиняюсь заранее спасибо, но Тедеско тр****л жену Мостового? Каждый раз одно и то же
Да тут походу самого Моста
+118
-7
+111
Я конечно извиняюсь заранее спасибо, но Тедеско тр****л жену Мостового? Каждый раз одно и то же
+96
-7
+89
Ответ eskerro
Как он бесит уже
Не он, а спорц, постящий один и тот же бред по 10 раз каждый день.
+47
-2
+45
Как он бесит уже
+29
-7
+22
Ответ Aleksey Yashin
"Все, мне надоело говорить про Тедеско" Ура, все на Никольскую!
Через пять минут, а вот Тедеско, а вот Абаскаль, а я царь, но никуда не берут, чеканить умею, как так?
+17
-2
+15
Абаскаль выдохнул - речь не о нём.
+14
-2
+12
>>Кто-то мне привел слова Влада Радимова – дескать, Тедеско обязан уйти сам, потому что сборная Бельгии не должна играть в такой футбол

В какой "такой" футбол не должна играть Бельгия?! Нормально играли. Не запори Лукаку хотя бы половину своих моментов сыграли бы лучше, но только причём тут Тедеско?!
+14
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+10
Ответ Рома Степанов
Интересно, а что тогда с Саутгейтом
Саутгейт в футбол играл, разницу понимать надо.
+7
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Ответ songbilong
Я конечно извиняюсь заранее спасибо, но Тедеско тр****л жену Мостового? Каждый раз одно и то же
Тогда уж рыжий.
Хотя, может, и на вертолет брали...
+10
-4
+6
- А сколько Тедеска начеканит!?
- Нисколько!
- Какой же это тренер!?
+8
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+5
Им нужен бельгийский тренер. Эдакий Аксель Мостоволльс.
+7
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Кто такой в сфере футбола мы увидели в Футбольном IQ на ютюбе. Лучше бы молчал после таких ответов. Да был хорошим футболистом этого неотрицать
+6
-2
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Интересно, а что тогда с Саутгейтом
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Бельгия вам не стыдно?При живом царе,вы не его назначаете главным тренером вашей сборной,а какого-то Тедеско.
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Почему Тедеско должно быть стыдно? Его пригласили. Оказали доверие. Никто бы на его месте не отказался. Мостовой влюблен что ли в Тедеско и Абаскаля.? Ни дня без них прожить не может.
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Ответ superbro
Да тут походу самого Моста
А главная проблема в том, что Мостовой без Тедеско уже больше не может.
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Зарема:-Как такой человек в прошлом с погонялой Царь, имеет право открывать варешку, и судить моего кузнечика Тедеско🤣🤣🤣
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Ответ superbro
Да тут походу самого Моста
дал,как говорится,"под Моста"-и бросил..
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Ответ okkervil
Зато у царька стыда - выше головы. Одни губы торчат и источают бред без остановки. Прям, прорыв фановой трубы.
За тэдеско с детства?
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Ответ yuhan2010
А главная проблема в том, что Мостовой без Тедеско уже больше не может.
Отсылка к ватсону и трубке ?)
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Ответ Евгений Сидоров
>>Кто-то мне привел слова Влада Радимова – дескать, Тедеско обязан уйти сам, потому что сборная Бельгии не должна играть в такой футбол В какой "такой" футбол не должна играть Бельгия?! Нормально играли. Не запори Лукаку хотя бы половину своих моментов сыграли бы лучше, но только причём тут Тедеско?!
В зрелищный должна играть
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Ответ Рома Степанов
Интересно, а что тогда с Саутгейтом
По мнению Мостового, не каждый футболист может стать тренером, но каждый тренер должен быть футболистом в прошлом. )))
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Ответ Qqqubik
как бы отключить комментарии от этого человека, успешно скрывающегося от психиатров?...
Ну даже не знаю - не заходить в новости о нём, не кликать по ним, не писать комментарии?
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Ответ Ratmir90
Зашел чисто посмеяться с пригораний мостового, удивительно что не игравшие тренеры тренируют, а он легенда футбола нет. Лучше бы нашел команду и показал бы как надо, чем ныть тут каждый раз
Не царь должен искать команду, а команда - царя!
(сарказм)
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Ответ prosto D.
Не царь должен искать команду, а команда - царя! (сарказм)
Отлично сказано))
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Ответ Spartakus1984
Как Мостовой может критиковать тренеров с опытом?Ладно мы дилетанты,но Мостовой....
А наезд на Ярцева 20 лет назад?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А наезд на Ярцева 20 лет назад?
И ведь Ярцев играл в футбол
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Ответ songbilong
Я конечно извиняюсь заранее спасибо, но Тедеско тр****л жену Мостового? Каждый раз одно и то же
Тренировал?
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Ответ songbilong
Я конечно извиняюсь заранее спасибо, но Тедеско тр****л жену Мостового? Каждый раз одно и то же
Так судя по всему каждый иностранец приезжая в Россию тренировать едет через постель жены Мостового
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Ответ songbilong
Я конечно извиняюсь заранее спасибо, но Тедеско тр****л жену Мостового? Каждый раз одно и то же
виртуальные матчи М⁰⁵(Майнца) против Шальке⁰⁴ или Лейпцига сами себя не создадут
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