Мостовой о Тедеско: «Как Бельгию с такими футболистами может возглавлять случайный человек? Ему не стыдно – такие люди не знают стыда!

Александр Мостовой раскритиковал тренера Доменико Тедеско.

Сборная Бельгии под руководством специалиста проиграла команде Франции (0:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Кто-то мне привел слова Влада Радимова – дескать, Тедеско обязан уйти сам, потому что сборная Бельгии не должна играть в такой футбол.

Да я, Александр Мостовой, говорю об этом давным-давно! Как сборную Бельгии с такими футболистами может возглавлять случайный человек?!

Команду с такой историей – которую возглавляли когда-то Раймон Гуталс и Ги Тис? Я был в шоке уже от назначения, это нонсенс.

Он в 38 лет, не игравший, садится на лавку – и как выглядит на фоне Роналду и Пепе, играющих на этом чемпионате? Главное, ему не стыдно – такие люди не знают стыда! Лично мне было бы стыдно явиться с конспектом и тренировать команду в гандболе, например. А ему – нет.

Таких персонажей раскусили – ну ладно, пошел дальше. Разумеется, сейчас он должен собрать диски с компьютерными играми, свернуть конспекты и сказать: «Извините, я ухожу». Человек футбола сделал бы так. Но я не удивлюсь, если попытается зацепиться. Еще заработать.

Все, мне надоело говорить про Тедеско на этом чемпионате – слава Богу, он свою работу закончил. Виноват-то даже не Тедеско. Он просто не умеет иначе. Виноваты люди, которые его притащили в сборную!» – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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