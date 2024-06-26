Новичок «Зенита» Волков о здоровье: «Есть кольцо, которое делает анализ всего тела и сна. Вино не перевариваю – могу выпить, но меня размазывает с одного бокала»

Сергей Волков ответил на вопросы о своем образе жизни.

– Ты вообще часто рефлексируешь на тему своей игры?

– Да. Для меня важно делать работу над ошибками. После игры я выхожу со стадиона, сажусь в машину и сразу же включаю игру на телефоне. Засматриваю до дыр, чтобы понять, где я мог сыграть лучше.

– А ты хоть как-то отдыхаешь от футбола?

– Иногда могу съездить пострелять в тир или просто отдохнуть за городом. Но вообще я домосед – делаю восстанавливающие процедуры и анализирую матчи.



– Холанд носит очки, фильтрующие синий свет. У тебя таких нет?

– Ну, это уже перебор, мне кажется. Но у меня есть кольцо, которое делает анализ всего тела и сна. Каждый день я отслеживаю глубину своего сна. Если что-то не нравится – корректирую.



– Про алкоголь в твоей жизни спрашивать глупо?

– Я его не перевариваю. Могу выпить вино, но меня размазывает с одного бокала (смеется), – рассказал защитник «Зенита».

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