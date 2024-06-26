«Ювентус» и «Фиорентина» обсуждают трансфер Мойзе Кина за 12 млн евро. У форварда 0 очков по «гол+пас» в сезоне Серии А
Мойзе Кин может перейти из «Ювентуса» в «Фиорентину».
Клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего нападающего, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.
Сам футболист уже дал согласие на переход в команду из Флоренции.
В минувшем сезоне Серии А Кин провел 19 матчей, отыграв 649 минут и не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вот что значит спортивный директор клуба, еще и его болельщик во втором поколении! )
Просто диву даюсь как этот тип развел руководство Юве.
Заиграть более менее, шансов