«Ювентус» и «Фиорентина» обсуждают трансфер Мойзе Кина за 12 млн евро. У форварда 0 очков по «гол+пас» в сезоне Серии А

Мойзе Кин может перейти из «Ювентуса» в «Фиорентину».

Клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего нападающего, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.

Сам футболист уже дал согласие на переход в команду из Флоренции.

В минувшем сезоне Серии А Кин провел 19 матчей, отыграв 649 минут и не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.

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