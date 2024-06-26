«Ювентус» и «Фиорентина» обсуждают трансфер Мойзе Кина за 12 млн евро. У форварда 0 очков по «гол+пас» в сезоне Серии А

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия возможные трансферы Мойзе Кин Футбол

Мойзе Кин может перейти из «Ювентуса» в «Фиорентину».

Клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего нападающего, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Сумма сделки может составить 12 миллионов евро.

Сам футболист уже дал согласие на переход в команду из Флоренции. 

В минувшем сезоне Серии А Кин провел 19 матчей, отыграв 649 минут и не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь

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19 комментариев
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Ответ Камиль Габидуллин
Топ приобретение за 12 млн
топ продажа за 12 млн
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Джунтоли работаэ не покладая рук.
Вот что значит спортивный директор клуба, еще и его болельщик во втором поколении! )
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Топ приобретение за 12 млн
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Судя по слухам Джунтоли решил этим летом исполнить все мечты диванных экспертов)
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через год обратно в Ювентус за 60 мультов
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Ответ Juve164
Судя по слухам Джунтоли решил этим летом исполнить все мечты диванных экспертов)
Иногда читаю новости и думаю, неужели Джунтоли читает мои комментарии)
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Ответ Kubinec_
топ продажа за 12 млн
Его надо продавать, даже если Юве за это придется 12кк доплатить фиалкам.
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Ещё одна афера от Аллегри, который потребовал вернуть Кина и доталого его выпускал. Такая же мутная история и с Де Шильо и Ругани, вернув их с аренд и запрет на продажи, хотя последний ещё более-менее отыграл.
Просто диву даюсь как этот тип развел руководство Юве.
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С такой статистикой фиалки могут свою легенду из кипрского «Ариса» вернуть, дешевле будет
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Только от Белотти избавились, и вот очередной "бомбардир".
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Проблема с забавным нападающим? Купим игрока с 0 голов за сезон. Великолепный план.
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Кто знает. Некоторым игрокам как раз подходят не топ-клубы. Меньше давления, глядишь раскроется.
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Объективно, в этом сезоне у него и шансов особо не было выстрелить. Был пятым нападающим в команде. В прошлом отыграл очень достойно и даже признавался игроком месяца. Талант у него точно есть. Быстрый. Атлетичный. Будут доверять - будет забивать. Сделка выгодна обоим клубам.
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Так и не увидел в его игре ничего дельного во время игры в Ювентусе .
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даешь обмен на Кайоде
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Ответ hiper26
Только от Белотти избавились, и вот очередной "бомбардир".
Не. У этого шансов больше, на мой взгляд.
Заиграть более менее, шансов
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Ответ Kubinec_
через год обратно в Ювентус за 60 мультов
это не Погба и МЮ
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