Горшков о «Зените»: «Я всегда ставил цель попасть сюда. Наверное, вы видели мою детскую фотографию»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков рассказал, что всегда хотел перейти в «Зенит».

В понедельник 25-летний защитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

– Про вас можно сказать, что вы с детства за «Зенит». Какие эмоции испытываете сегодня на официальной презентации, подписывая контракт и вообще в эти первые дни?

– Я уже об этом говорил. Я очень рад и очень счастлив. Это детская мечта. Наверное, вы видели мою фотографию. Я всегда ставил цель попасть сюда. 

– Какие впечатления от первых дней? 

– Пока суматоха, переезд, организационные моменты. Но уже хочется начать тренировки и поскорее сыграть за «Зенит». 

– Какие ожидания от сезона? Насколько просто было принять предложение от «Зенита»? 

– Я уже сказал, что решение принял очень легко и быстро. Понятно, что Самара стала мне очень близка, как родной.

Но это новый шаг. Я хотел получить новый вызов в своей карьере. Заранее я, может быть, обдумывал, что могу сменить команду, но мечта и цель были оказаться здесь.

– Какие три позиции на поле, на которых вы могли бы в принципе играть? Без ущерба для качества. 

– Игорь Витальевич Осинькин использовал меня за восемь лет везде, кроме позиции центрального защитника. Понятно, что качество где-то было не таким.

Но все детство, всю академию я провел, играя в центре поля. Любую позицию в центре и позицию любого крайнего защитника я могу забрать. 

– Вы организовали встречу с самарскими болельщиками. Расскажите, как она прошла. Может быть, они вам что-то пожелали? Как вас проводили? 

– Прошла она очень тепло, была в загородном парке. Ребята пожелали мне удачи и сказали спасибо мне, а я – им за проведенное время вместе. В целом я очень доволен. Спасибо, что они пришли, – сказал Горшков.

Фото: t.me/fczenit/19292

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19 комментариев
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На месте мам-пап юных футболистов, нафотографировал бы сейчас своих чад с шарфами всех клубов РПЛ. Мало ли как жизнь и карьера сложится.

Потом, по необходимости, демонстрировал нужные фотографии :)

Шутка.

Респект за такое фото.
+39
-3
+36
пока из всех новичков Зенита Горшков наилучшее впечатление производит. Видно, что парень адекватный и реально рад оказаться в команде. Надеюсь, что и на футбольном поле всё у него получится и будет играть регулярно
+28
-4
+24
Ответ kilo_gilo
пока из всех новичков Зенита Горшков наилучшее впечатление производит. Видно, что парень адекватный и реально рад оказаться в команде. Надеюсь, что и на футбольном поле всё у него получится и будет играть регулярно
Комментарий из 97 года
+23
-2
+21
Горшков не Волков. Тут принимается. Сбылась мечта детства.
+14
-2
+12
Ответ Knife707
Комментарий скрыт
Ты хоть фото посмотрел?
Пацан в куртке с эмблемой Зенита.
+13
-5
+8
С детства за зенит
+7
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+5
В отличие от Волкова, этот парень пока только приятное впечатление производит !)
+6
-3
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Ответ Злодей Спб
На месте мам-пап юных футболистов, нафотографировал бы сейчас своих чад с шарфами всех клубов РПЛ. Мало ли как жизнь и карьера сложится. Потом, по необходимости, демонстрировал нужные фотографии :) Шутка. Респект за такое фото.
Легче потом нафотошопить
+3
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И чем тебе Волков не потрафил, конкретно можно?
Конкретно неуместными сравнениями с уокером. Моментальные после перехода оценки действий руководства клуба, который его воспитал, опять же комментарий про чемпионство Зенита и как это хорошо, от игрока только что перешедшего из команды занявшей второе место.
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Ответ rwkq485579
Легче потом нафотошопить
Да, прикинь, если фотошоп разглядят - вот стыд-то будет :) Ну, хотя если надо срочно, то можно и так.
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Ответ Злодей Спб
На месте мам-пап юных футболистов, нафотографировал бы сейчас своих чад с шарфами всех клубов РПЛ. Мало ли как жизнь и карьера сложится. Потом, по необходимости, демонстрировал нужные фотографии :) Шутка. Респект за такое фото.
Ты не поверишь))
Сейчас они годам к 12 по 3-4 академии меняют, как минимум. Так что, у всех все есть))
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Ответ Злодей Спб
На месте мам-пап юных футболистов, нафотографировал бы сейчас своих чад с шарфами всех клубов РПЛ. Мало ли как жизнь и карьера сложится. Потом, по необходимости, демонстрировал нужные фотографии :) Шутка. Респект за такое фото.
Вот сейчас пошутил, а ведь потом реально пойдут фоткаться)
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