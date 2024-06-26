Горшков о «Зените»: «Я всегда ставил цель попасть сюда. Наверное, вы видели мою детскую фотографию»
Юрий Горшков рассказал, что всегда хотел перейти в «Зенит».
В понедельник 25-летний защитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
– Про вас можно сказать, что вы с детства за «Зенит». Какие эмоции испытываете сегодня на официальной презентации, подписывая контракт и вообще в эти первые дни?
– Я уже об этом говорил. Я очень рад и очень счастлив. Это детская мечта. Наверное, вы видели мою фотографию. Я всегда ставил цель попасть сюда.
– Какие впечатления от первых дней?
– Пока суматоха, переезд, организационные моменты. Но уже хочется начать тренировки и поскорее сыграть за «Зенит».
– Какие ожидания от сезона? Насколько просто было принять предложение от «Зенита»?
– Я уже сказал, что решение принял очень легко и быстро. Понятно, что Самара стала мне очень близка, как родной.
Но это новый шаг. Я хотел получить новый вызов в своей карьере. Заранее я, может быть, обдумывал, что могу сменить команду, но мечта и цель были оказаться здесь.
– Какие три позиции на поле, на которых вы могли бы в принципе играть? Без ущерба для качества.
– Игорь Витальевич Осинькин использовал меня за восемь лет везде, кроме позиции центрального защитника. Понятно, что качество где-то было не таким.
Но все детство, всю академию я провел, играя в центре поля. Любую позицию в центре и позицию любого крайнего защитника я могу забрать.
– Вы организовали встречу с самарскими болельщиками. Расскажите, как она прошла. Может быть, они вам что-то пожелали? Как вас проводили?
– Прошла она очень тепло, была в загородном парке. Ребята пожелали мне удачи и сказали спасибо мне, а я – им за проведенное время вместе. В целом я очень доволен. Спасибо, что они пришли, – сказал Горшков.
Фото: t.me/fczenit/19292
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Потом, по необходимости, демонстрировал нужные фотографии :)
Шутка.
Респект за такое фото.
Пацан в куртке с эмблемой Зенита.
Сейчас они годам к 12 по 3-4 академии меняют, как минимум. Так что, у всех все есть))