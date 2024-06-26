Варга выписан из больницы в Штутгарте после операции. Форвард вернулся в Венгрию

Венгр Барнабаш Варга выписан из немецкой больницы после операции.

На 68-й минуте матча Евро-2024 Венгрия – Шотландия (1:0) 30-летний нападающий столкнулся с вратарем соперника Ангусом Ганном. После этого футболист « » упал на газон, были заметны конвульсивные движения.

У Варги были выявлены множественные переломы лицевых костей со смещением. Его успешно прооперировали в понедельник.

Венгерская футбольная федерация сообщила о том, что игрок сегодня утром был выписан из больницы в Штутгарте и уже вернулся домой в Венгрию, где продолжит восстановление.

Фото: twitter.com/Fradi_HU

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