Варга выписан из больницы в Штутгарте после операции. Форвард вернулся в Венгрию

Теги высшая лига Венгрия Сборная Венгрии по футболу травмы Евро-2024 Ференцварош Барнабаш Варга Футбол

Венгр Барнабаш Варга выписан из немецкой больницы после операции.

На 68-й минуте матча Евро-2024 ВенгрияШотландия (1:0) 30-летний нападающий столкнулся с вратарем соперника Ангусом Ганном. После этого футболист «Ференцвароша» упал на газон, были заметны конвульсивные движения.

У Варги были выявлены множественные переломы лицевых костей со смещением. Его успешно прооперировали в понедельник.

Венгерская футбольная федерация сообщила о том, что игрок сегодня утром был выписан из больницы в Штутгарте и уже вернулся домой в Венгрию, где продолжит восстановление.

Фото: twitter.com/Fradi_HU

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2 комментария
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Ну теперь восстанавливаться и готовиться к новому сезону с Ференцварошом, в сборной свою миссию выполнил)
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Девчуля симпатичная с ним)
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