Гендиректор «Спартака» о задаче на сезон: «Провокационный вопрос. Болельщики всегда ждут побед, бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3»
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах команды на сезон.
– На пресс-конференции и тренер Деян Станкович, и спортивный директор Томаш Амарал уклонялись от вопросов о задачах на сезон. Какие задачи у команды на будущий сезон?
– Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет.
Неважно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака» – понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» – побед. Наша задача – обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось.
Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может, – сказал Малышев.
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прямым текстом - не будем мы в тройке!)
а мне сказок-то нагородили про самый прославленный клуб!
не, я точно попал((((
Нормальный вопрос в текущей ситуации...
1. Кто его отец
2. Как он оказался в Спартаке
Спартак открыто захвачен снова тамбовскими, которые выдавливают сейчас игроков с агентами от шишкановских