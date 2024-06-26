Гендиректор «Спартака» о задаче на сезон: «Провокационный вопрос. Болельщики всегда ждут побед, бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах команды на сезон.

– На пресс-конференции и тренер Деян Станкович, и спортивный директор Томаш Амарал уклонялись от вопросов о задачах на сезон. Какие задачи у команды на будущий сезон?

– Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет.

Неважно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака» – понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» – побед. Наша задача – обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось.

Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может, – сказал Малышев.

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32 комментария
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Гендиректор «Спартака» о продлении контракта с Промесом: Провокационный вопрос.
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"У Спартака нет цели, есть только цикл" (с)
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Как вопрос о целях на сезон может быть провокационным? Он показывает амбиции команды, возможные трансферы. К примеру, предполагаю, что у Зенита цель вновь стать чемпионами. Но есть ли такая цель у Спартака, если ее нельзя озвучить?
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Ответ PIT-BUL
Ему не сказали что в этом году у закомплексованных юбилей? Тут без вариантов
А раньше их много было?
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Главное попасть в лигу чемпионов.
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Ответ PIT-BUL
Ему не сказали что в этом году у закомплексованных юбилей? Тут без вариантов
не всем же так знатно отмечать 100-летие, как спартачам)
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0
+1
Я просто на помню, что вы Спартаке вызывает поводы для гордости.
https://t.me/fcsmtg/12920
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бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3
прямым текстом - не будем мы в тройке!)
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Ответ Любитель шоколада
Первая задача Спартака на сезон - вытащить Промеса из тюрьмы.
придётся и форму тогда сменить на ювентусскую)
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Какие топ-2? Что опять придумали? У Спартака минимум топ-10, затем топ-7, затем топ-5 в целях. Ну это после чемпионства трёх туров
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Ответ Cearvm
Как вопрос о целях на сезон может быть провокационным? Он показывает амбиции команды, возможные трансферы. К примеру, предполагаю, что у Зенита цель вновь стать чемпионами. Но есть ли такая цель у Спартака, если ее нельзя озвучить?
Цель - побеждать, что непонятно?
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Ответ Злодей Спб
"У Спартака нет цели, есть только цикл" (с)
Зато у Зенита есть цель: скупить весь Рио-де-Жанейро))
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Ответ PIT-BUL
Ему не сказали что в этом году у закомплексованных юбилей? Тут без вариантов
вы хотя бы взяли у Зенита КУЕФА на пару дней в аренду, чтобы пыль пустить новому ГТ, а то он бедняга наверно в запой ушёл - куда я попал?!)))
а мне сказок-то нагородили про самый прославленный клуб!
не, я точно попал((((
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Ответ Леонид Вилькин
1.Почему нет графика товарищеских игр? 2.Почему лишь слухи и вбросы об изменениях в составе и будет ли конкретика ?
может готовятся к расформированию, а Сочи вернут?)
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Когда покупают чела слегка за 30, когда есть вероятность, что уйдёт лучший форвард в самом расцвете сил, когда ищут не классного игрока в середину, а возрастного вратаря, то говорить про задачи на будущий сезон легко и просто: сохранение за собой 5 места. Не стесняйтесь, г-н Малышев. Мы тут, за редким газовым исключением, все свои.
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Все верно.Слово теперь за купечеством.
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Первая задача Спартака на сезон - вытащить Промеса из тюрьмы.
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Может хватит прежними заслугами жить?
Нормальный вопрос в текущей ситуации...
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Задача одна - стать чемпионами после трёх туров!
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Этому клоуну надо задавать два вопроса каждый раз:

1. Кто его отец

2. Как он оказался в Спартаке

Спартак открыто захвачен снова тамбовскими, которые выдавливают сейчас игроков с агентами от шишкановских
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Журналистам нужен повод для запуска старого хайпа о новом цикле. 🥴
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1.Почему нет графика товарищеских игр? 2.Почему лишь слухи и вбросы об изменениях в составе и будет ли конкретика ?
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