Гендиректор «Спартака» о задаче на сезон: «Провокационный вопрос. Болельщики всегда ждут побед, бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах команды на сезон.

– На пресс-конференции и тренер , и спортивный директор уклонялись от вопросов о задачах на сезон. Какие задачи у команды на будущий сезон?

– Если честно, воспринимаю вопрос как провокационный. Потому что особого смысла он не имеет.

Неважно, кто гендиректор и кто тренер «Спартака» – понятно всем, чего болельщики ожидают от « » – побед. Наша задача – обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось.

Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может, – сказал .

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