41-летний вратарь Браво стал лучшим игроком матча Чили – Аргентина. Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки

Вратарь Клаудио Браво был признан лучшим игроком матча Чили – Аргентина.

обыграла команду (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Несмотря на поражение чилийцев, лучшим игроком матча был признан 41-летний голкипер команды Клаудио Браво.

Отметим, что 37-летний форвард аргентинцев Лионель Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки.

По итогам матча 1-го тура Аргентина – Канада (2:0) лучшим был признан его партнер Хулиан Альварес.

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