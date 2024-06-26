41-летний вратарь Браво стал лучшим игроком матча Чили – Аргентина. Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки

Теги Лионель Месси Клаудио Браво Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Кубок Америки Футбол

Вратарь Клаудио Браво был признан лучшим игроком матча Чили – Аргентина.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. 

Несмотря на поражение чилийцев, лучшим игроком матча был признан 41-летний голкипер команды Клаудио Браво. 

Отметим, что 37-летний форвард аргентинцев Лионель Месси еще не получал такой приз на этом Кубке Америки.

По итогам матча 1-го тура Аргентина – Канада (2:0) лучшим был признан его партнер Хулиан Альварес. 

Месси попал в штангу в игре с Чили. Партнеры 5 раз били по воротам с передач Лео

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
8 сейфов сделал в 41 год заслужил, но хотелось бы обратить внимание как автор в каждой из 3 последних новостей пытается задеть Месси и Аргентину
+9
-4
+5
Ответ Капибарбер
8 сейфов сделал в 41 год заслужил, но хотелось бы обратить внимание как автор в каждой из 3 последних новостей пытается задеть Месси и Аргентину
На спортс ру забавная политика)
Задавать кого? ЧЕМПИОНА МИРА, самого титулованного игрока в истории, самого успешного, самого результативного.
Как Месси можно задеть?🤣 Чем?)
+4
-1
+3
Именно поэтому на ЧМ и Копе дальними ударами мало забивают, потому что в воротах супервратари, а не клованы с Евро:))
+3
-2
+1
Ответ Капибарбер
8 сейфов сделал в 41 год заслужил, но хотелось бы обратить внимание как автор в каждой из 3 последних новостей пытается задеть Месси и Аргентину
Байт на комментарии, ибо тема Копы актива собирает меньше Евро
+2
-1
+1
Ответ Даниил Гутин
Байт на комментарии, ибо тема Копы актива собирает меньше Евро
Актива меньше, не все в европейской части могут в 4, 5 утра смотреть матчи.
А так сегодня очередной рекорд посещаемости 82 000.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий